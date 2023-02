Lisanne verhuist naar Stockholm #1: de impact van verhuizen naar het buitenland

Flow’s Lisanne is net met haar vriend naar Zweden verhuisd. Een droom die uitkomt, maar impact heeft. Ze neemt je mee in haar perikelen en gedachten. Want die zijn er genoeg.

Als we het hebben over grote veranderingen in je leven, dan staat emigreren toch wel hoog op de lijst. Niet dat we het daar zojuist over hadden (want dit is mijn eerste column voor Flow) maar je begrijpt wat ik bedoel. Impactvol dus. En spannend.

En om die reden niet iets wat je zomaar even doet. Sterker nog: een snelle Google search levert me artikelen en onderzoeken op waarin woorden als ‘stress’, ‘mental health’ en ‘self-confidence’ ruim vertegenwoordigd zijn. In de negatieve zin van het woord.

Emigreren heeft impact op je mentale gezondheid

Niet gek, want emigreren levert inderdaad stress op. Alleen al de dingen die je allemaal geregeld wilt hebben vóórdat je weggaat, zijn genoeg om je brein overuren te laten draaien. En stress heeft effect op je mentale gezondheid.

Daarnaast kom je aan in een nieuw land, waar mensen een andere taal spreken en je niemand kent. Logisch dat dat iets doet met je zelfvertrouwen. Je wilt immers from scratch weer een nieuw bestaan opbouwen, nieuwe mensen om je heen verzamelen en een nieuwe routine creëren.

Een nieuwe comfortzone

Je springt uit je oude, vertrouwde comfortzone en landt in een nog onontdekte wereld. Een wereld waarin je die comfortzone opnieuw voor jezelf wilt opbouwen.

Want ondanks dat je vaak leest dat de magic alleen daarbuiten plaatsvindt, brengt dat comfortabele wereldje om je heen je ook de nodige dingen.

Zo geeft de voorspelbaarheid van je comfortzone je rust. Het is de plek waar je naartoe gaat als je even wilt opladen. En waar je de boel gewoon de boel kunt laten.

Dat klinkt misschien saai en verre van uitdagend, maar is belangrijk om je goed te voelen. In je comfortzone zitten is net zo goed voor je als eruit gaan.

Vakantiegevoel

Hoe dan ook, emigreren schijnt dus impact te hebben. Maar terwijl ik dit schrijf vanuit m’n nieuwe thuis (wat een flink aantal kilometers ten noorden ligt van waar jij dit nu waarschijnlijk leest), is de enige impact die ik ervaar de snijdende kou als ik m’n appartementencomplex uit loop.

(Oké, en de aanslag op m’n portemonnee, maar dat is een onderwerp voor een andere keer.)

Want eerlijk is eerlijk, de eerste weken in deze stad zijn magisch. Ik leid m’n normale leven, maar dan vanuit een plek waar het stiekem elke dag voelt als vakantie (ja, zelfs met die kou). Waar ik ’s ochtends wakker word en me afvraag wat de dag me nu weer gaat brengen, ook al is dat gewoon een dagje schrijven.

So far so very good

“So far so very good” is dan ook het antwoord dat ik iedereen geef op de vraag hoe onze eerste dagen hier zijn. Want het is ook very good. Of mycket bra, zoals ze hier zeggen, ondanks dat ik hier nog geen vrienden heb, de weg amper ken en de taal niet spreek. Op die twee woordjes na dan.

Of de hoeveelheid Zweedse kardemummabullar die ik hier al heb verorberd daar iets mee te maken hebben? Misschien. Maar één ding weet ik zeker: het avontuur ligt aan onze voeten. Er is nog zo veel te ontdekken en ervaren, dat ik er bijna stress van krijg als ik eraan denk. In de positieve zin van het woord dan.

PS Elke twee weken schrijf ik hier over m’n perikelen.

