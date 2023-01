Stel jezelf eens een goede vraag (in plaats van goede voornemens te hebben)

Goede voornemens, Flow’s Irene heeft er weinig mee. Liever pleit ze voor goede vragen om zichzelf te stellen.

”Heb jij nog goede voornemens?”

Al gehoord, deze bekende januari vraag? Ik heb er niets mee, die goede voornemens. In januari zorgen ze voor een knagend ongelukkig gevoel (faal faal, ik houd me er nu al niet aan), in februari is er een laatste stuiptrekking en doe ik nog een poging, en in maart is alles weer vergeten. Mooier vind ik het na te denken over goede vragen in plaats van goede voornemens.

”Heb jij jezelf nog goede vragen gesteld?” zou wat mij betreft beter de openingszin kunnen zijn op de dag dat we weer op het werk verschijnen na de kerstvakantie.

In januari kijk ik altijd even met een helicopterview naar mijn leven. Ik hang erboven en blijf een tijdje rondcirkelen. Als ik dat doe, zie ik de grote lijnen weer. Welke keuzes maakte ik, welke wil ik nog maken, welke verlangens en wensen liggen er onder mijn dromen? Waar kan ik invloed op uitoefenen, en wat neem ik voor lief?

Toen ik gister in de helicopter stapte dacht ik: hm, vorig jaar was een beetje zo-zo. Maar er bleken meer hoogtepunten, onontdekte paden en frisse perspectieven te zijn dan ik in eerste instantie had onthouden. Ik ben in 2022 nieuwe kronkelige weggetjes in geslagen. Geen snelwegen, maar wel paden met veelbelovende vertakkingen. Vanuit de helicopter zag ik ze duidelijk lopen. En zag ik welke paden ik verder wilde bewandelen komend jaar.

4 goede vragen om jezelf te stellen

Mijn tip: kieper je voornemens vandaag al overboord en stap in die helicopter. Maak ruimte voor de paden, die kronkelige weggetjes met afslagen waarvan je niet weet waar ze toe leiden.

Geen idee hoe te beginnen? Deze vragen helpen je op weg:

Waar kijk je met een goed gevoel op terug? Waar wil je meer van in je leven dit jaar? Waar ga je zéker tijd voor maken dit jaar? Welk woord past hierbij en kun je dit jaar als leidraad nemen?

Mocht je er niet uit komen, dan kun je ook de online training volgen die ik schreef voor School of Flow, waarin je reflecteert en andere keuzes leert maken. Hier lees je meer over Een week voor jezelf.

Trek die wandelschoenen aan en duik met nieuwsgierigheid je eigen bos in. Januari is daar een prachtige maand voor.

Tekst Irene Smit Fotografie Danique van Kesteren