Verandering toelaten in het nieuwe jaar, zo doet Irene dat

Ken je ze, de dagen dat het rustig en vredig voelt? De dag waarop ik dit schrijf, is er voor mij zo een. Buiten knispert de kou en schijnt de zon. De poes ligt pluizig en zacht in een perfect opgekruld rolletje op de bank. Ik voel me gezegend door alle mooie verhalen in dit nieuwe nummer. Verhalen die me weer eens doen beseffen hoe het leven in elkaar zit, en dat de zoveelste U-bocht in je leven of die enorme berg die voor je opdoemt niet beangstigend hoeft te zijn.

Het lineaire leven

Journalist Maartje Laterveer schrijft erover in Flow 1: er is een moment in je leven dat je beseft dat de boodschap die je ooit meekreeg – het leven zal in een opwaartse lijn verlopen – niet klopt. Dat het plaatje van een stijgende lijn in carrière, welvaart en geluk een utopie is. Dit zogenoemde lineaire leven is dood, citeert Maartje de Amerikaanse schrijver Bruce Feiler, die een boek schreef over de wendingen in ons leven en hoe daarmee om te gaan.

Januari is voor mij altijd reflectiemaand. Ik denk terug aan het afgelopen jaar, en wat dat voor mij heeft betekend. Welke keuzes ik maakte, welke veranderingen me van mijn stuk hebben gebracht, welke ik doorstond. Ik voelde me best wiebelig vorig jaar. Steeds opnieuw zocht ik naar een evenwicht, zowel op werkgebied als privé. Ik ­worstelde een beetje, want ik had zo’n behoefte aan vaste grond onder mijn voeten.

Maar het is zoals psychotherapeut Julia Samuel zegt in Maartjes verhaal: “Gevoelens hebben tijd nodig. Je brein moet ­wennen en dat gaat alleen als je de tijd neemt om te voelen wat er te voelen valt.” Haar boodschap: sta jezelf toe om ook het ongemak te voelen, de onzekerheid, het verlies, de angst – die gepaard gaan met de veranderingen.

De nieuwste veranderingen in mijn leven zijn fijn, hoopvol, liefdevol. Maar ook bij zulke veranderingen horen vaak ongemak en angst, en ze verdienen dus een nadere blik. Straks ga ik een wandeling maken in die knisperkou. Voelen wat er te voelen valt. Het nieuwe onbekende toelaten. Ik heb er zin in, in een nieuw jaar met U-bochten en bergen. Want ik weet dat ik ze aankan en dat ze me verder brengen.

