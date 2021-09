De alledaagse dingen: deze documentaire laat je anders naar spullen kijken

We beschouwen de dingen om ons heen als ons bezit, maar zijn ze niet meer dan dat? De documentaire Wij de dingen laat je anders naar alledaagse spullen kijken door de relatie tussen mensen en dagelijkse voorwerpen centraal te stellen. Journalist Eunice Frijde bekeek de docu en deelt haar inzichten.

Wij de dingen is een bundel van vier korte verhalen, filosofisch van aard. In die verhalen geeft actrice Raymonde de Kuyper een stem aan de Dingen. Dit zorgt ervoor dat je je in alledaagse objecten kunt verplaatsen. Die vertellen bijvoorbeeld: “Wij zijn een stoel of tafel. We zijn overal en je ziet ons vaker dan je beste vrienden. Soms merk je ons pas op als wij stukgaan. Dan voel je dat je niet zonder ons kan.”

Een ander perspectief

In elk van de vier verhalen deelt een personage zijn perspectief op de dingen. Deze personages hebben gemeen dat ze hun verbeelding nooit zijn verloren, daarom kijken ze anders en gaan ze er anders mee om. Mooie beelden gaan hand in hand met filosofische vraagstukken. De documentaire is een kunstzinnig schouwspel dat je uitdaagt na te denken over hoe je zelf met deze voorwerpen omgaat.

Zijn dingen een onderdeel van jouw identiteit?

Zo laat het aangrijpende verhaal van Su, een gevluchte filosoof uit China, op een herkenbare manier zien hoe dingen een onderdeel van je identiteit kunnen worden. “Sommige objecten lijken een onderdeel van je lichaam te worden, omdat je er een emotionele band mee opbouwt,” zegt hij terwijl hij het dekentje van het AZC in zijn handen houdt. Het dekentje is zo lang met hem geweest, dat hij het niet kan loslaten. Hij wil het dekentje dan ook graag meenemen naar zijn nieuwe woning.

Tekst Eunice Frijde Fotografie Alisa Anton/Unsplash