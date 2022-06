Goed nieuws: EU komt met een vrouwenquotum voor de Europese bedrijfstop

Fijn nieuws voor vrouwen in de zakenwereld. De EU is na tien jaar akkoord over een vrouwenquotum voor de Europese bedrijfstop.

De Europese wet gaat naar verwachting in vanaf 2024. Zodra het quotum is ingevoerd, moet bij Europese beursgenoteerde bedrijven veertig procent van hun commissarissen vrouw zijn, of een derde van zowel de commissarissen als bestuurders.

Sommige landen moeten een behoorlijke slag maken om aan dit quotum te voldoen. Zo is in landen als Estland en Cyprus negen op de tien commissarissen man. Voor landen als Frankrijk, België, Italië, Portugal en Zweden is het een makkelijkere klus, zij voldoen al aan het quotum.

Voor Nederland verandert er volgens het ministerie niet veel. Hier geldt sinds 1 januari al een vrouwenquotum. Zo moeten Nederlandse beursgenoteerde bedrijven bij het aannemen van een nieuwe commissaris rekening houden met het feit dat een op de drie commissarissen vrouw is.

Tekst Bente van de Wouw Bron NOS Fotografie Christina/Unsplash.com