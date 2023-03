Ilse neemt een hond #3: een huis vol ‘ongelukjes’

Flow’s Ilse krijgt een pup in huis. En dat gaat, zoals met alles in het leven, zeer waarschijnlijk met ups en downs. Deze keer: zindelijkheidstraining.

“Snel, pak hem op!” wordt er regelmatig door ons huis geroepen. Gevolgd door een zucht: wéér net te laat. Lowie is nu zo’n tien weken, en dus nog niet zindelijk. Dat betekent dat er regelmatig ‘ongelukjes’ in huis gebeuren – en laat ik het erop houden dat het niet enkel plasjes zijn die opeens in de woonkamer liggen.

Hoe lang dat zindelijk worden precies duurt, verschilt nogal per hond. De een begrijpt het binnen een aantal weken, soms kan het bijna een halfjaar duren, als ik verhalen mag geloven. En dan zijn er nog fases van ‘terugval’, zoals bij tanden wisselen of angstmomenten. In de praktijk betekent het héél veel naar buiten. Na het slapen, na het drinken, na het eten, na het spelen. En tijdens de nacht ook nog een aantal keer.

Om de beurt op de bank

De eerste twee weken slapen we daarom om en om op de bank. Tijdens die nachtdienst houdt een van ons een oogje en oor in het zeil. De eerste nacht moet ik de slaapzak vier keer van me afslaan: het gepiep van Lowie betekent dat ik met hem naar buiten moet. (En dan sta je daar middenin de nacht naar een plassende hond te fluisteren: goed zoooo!)

Vier keer per nacht, vraag ik me na die eerste nacht vermoeid en verwonderd af, hoe lang gaat dit duren? Na een tip van een van de andere puppyeigenaren (handig, zo’n app-groepje) halen we ’s avonds zijn drinkbak weg uit de keuken. Nog diezelfde nacht slaapt hij beter door: slechts één keer eruit. Minder drinken, minder plassen, hoe simpel kan het zijn.

Drol-emoji

Na een paar weken gaat het al zoveel beter. Bijna dagelijks gaat er nog iets mis, al kun je je afvragen of je het zo kunt noemen – want wat kun je eigenlijk van zo’n babyhond verwachten? ’s Nachts niet meer hoeven opstaan zal nog wel even duren, maar weer in bed kunnen slapen is al fijn.

Ondertussen, terwijl ik dit schrijf, luister ik of er geluidjes uit de bench komen. App ik trots naar mijn vriend: ‘Lowie heeft vandaag twee keer buiten gepoept!’ En is mijn nieuwe veelgebruikte emoji een drol met een blij gezichtje.

Meer lezen

Tekst Ilse Savenije Fotografie Danique van Kesteren

Gepubliceerd op 20 maart 2023