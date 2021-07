Deze vrouwen lieten alles achter zich om fulltime te hiken

The Wander Women, noemen ze zichzelf. Kristy Burns, Annette Demel en Lynn Edmiston verkochten in 2015 hun huizen, zegden hun banen op en besloten fulltime te gaan hiken in hun thuisland Amerika.

Hoewel de vrouwen van middelbare leeftijd eerst met een busje door het land reisden, besloten ze al snel om te voet verder te gaan. Vanaf 2015 liepen ze verschillende trails en in 2019 besloten ze er echt voor te gaan: van Georgia naar Maine op de Appalachian Trail, een van de oudste langeafstandswandelingen in Amerika. Het kostte hen zes maanden, negen dagen en vijf paar schoenen per persoon om de tocht van 3525 kilometer af te maken.

Of ze er genoeg van hadden op het eind? Niet bepaald, want een jaar later besluiten ze de Continental Divide Trail te lopen, zo’n 5000 kilometer van de grens van Canada tot New Mexico. Op dit moment zijn ze begonnen aan weer een nieuw avontuur: de Pacific Crest Trail, bekend van het boek Wild van Cheryl Strayed.

Geleerde lessen

Wat ze geleerd hebben van fulltime hiken? Demel: “Je stopt al vrij snel met je zorgen maken over wat er nog gaat komen. Het enige wat je hoeft te doen is vooruit blijven gaan, de rest komt vanzelf.” Volgens Demel ontdekten ze ook wat ze in hun stadsleven zo hebben gemist. “Het is zo stil op het pad. En die nachtelijke hemels. Elke avondlucht is hier zo dramatisch. En dan de wind, de geuren. De geuren zijn fantastisch in de natuur. Je raakt hier overweldigd door schoonheid.”

Volgens Burns missen ze weinig van de moderne faciliteiten. “We kijken geen televisie meer, in plaats daarvan praten we hele avonden. Dan hebben we het over wat we hebben meegemaakt die dag, of over de sterren aan de hemel.” Ondanks de blaren, klinkt het alsof de vrouwen absoluut geen spijt hebben van hun keuze om nieuwe wegen in te slaan.

Bron Gazette Tekst Bente van de Wouw Fotografie Sébastian Goldberg/Unsplash.com