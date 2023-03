Een ontspannen natuurbeleving met een kajak, Ingrid organiseert het

Ingrid Meijer-van der Heiden organiseert natuurexpedities per kajak: ‘Buiten valt alles van je af, tijdens het peddelen ontstaan mooie gesprekken.’

Wat ben je aan het doen?

“Ik ben natuurgids en buitencoach: met een kajak neem ik mensen mee het water op voor natuurexpedities. We maken een tocht over de rivier de Meije naar de Nieuwkoopse Plassen. Samen zoeken we de stilte op. Er is altijd wel iets moois te zien. Zodra ik mensen in de kajak het water in laat glijden, zie ik hun gezichten zachter worden.”

Hoe ben je begonnen?

“Hoewel de natuur altijd belangrijk voor me is geweest, heb ik jarenlang in de evenementenbranche gewerkt. Prachtig werk, maar ik wist: ik moet naar buiten. Toen ik door persoonlijke omstandigheden een tijd niet kon werken en dichter bij de natuur ging wonen, besefte ik: als ik iets wil veranderen, moet ik het nu doen. Toen ik had ervaren wat het kajakvaren voor me deed, kwam ik op het idee om daar meer mee te doen.”

Waar komt je liefde voor de natuur vandaan?

“Mijn ouders gaven een groen hart aan me mee. Mijn moeder werkte als bloemist en was graag buiten. Mijn vader was fotograaf, natuurliefhebber en fanatiek vogelaar. We gingen niet naar pretparken, de natuur was onze speeltuin. Dat begon al in de achtertuin. Want wat mensen weleens vergeten: ook dichtbij is veel te zien.”

Waarvoor komen mensen bij jou?

“Voor een ontspannen natuurbeleving – met vriendinnen, hun partner of alleen. Ik vertel van alles, bijvoorbeeld wat er onder water gebeurt. Tijdens het peddelen ontstaan vaak zulke mooie gesprekken.”

Wat hoop je te bereiken?

“Ik wil anderen laten ervaren wat water en groen voor je doen. Tijdens een expeditie valt alles van je af: je beslommeringen, je zorgen. Het is niet zo dat emoties worden weggedrukt – er komt juist meer ruimte voor. De rust die je op het water vindt, neem je vervolgens mee naar huis. Ik geloof echt dat mensen gelukkiger worden als ze meer naar buiten gaan. Thuiskomen in de natuur, bij jezelf.”

Tekst Rachel Vieth Fotografie de Buitenbasis

Gepubliceerd op 14 maart 2023