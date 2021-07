Het leven van Patti Smith

Punklegende, vrije geest, kunstenaarsmuze. Maar ook romanticus, moeder, echtgenote. Patti Smith is al 71 jaar niet in een hokje te plaatsen.

In Just kids, haar ontroerende memoires over haar relatie met fotograaf Robert Mapplethorpe en de jaren zeventig, beschrijft Patti hoe het allemaal begon: ‘Ik ben geboren in Noord-Chicago op maandag 30 december, tijdens de zware sneeuwstorm van 1946. Ik was een dag te vroeg, aangezien baby’s die op oudejaarsavond werden geboren bij hun vertrek uit het ziekenhuis een ijskast meekregen.’

Ze is de oudste van vier kinderen in een niet zo welvarend gezin: moeder Beverly is serveerster, vader Grant werkt in een fabriek. Van Chicago verhuizen ze naar Philadelphia, om zich daarna definitief in een dorpje in New Jersey te vestigen. De Smiths zijn een wat excentriek gezelschap: Grant bestudeert graag urenlang boeken over ufo’s, Beverly voedt de kinderen op als Jehova’s getuigen en stuurt ze langs de deuren.

Het werkt allemaal op Patti’s toch al verhitte fantasie. Ze is een dromerig, ziekelijk kind dat zich niet erg meisjesachtig voelt, verhalen verzint en dweept met negentiende-eeuwse boeken en schrijvers. Als ze in een kraampje een boek vindt met een foto van dichter Arthur Rimbaud op het omslag, eigent ze het zich toe zonder te betalen – ze heeft geen geld mee.

Een ticket naar New York

Na het afronden van de middelbare school gaat Patti kunsteducatie studeren. Ze werkt in een fabriek om de studie te bekostigen, maar daaraan komt een eind als ze op haar negentiende zwanger raakt. Na een moeizame bevalling wordt een dochter geboren, die ze meteen ter adoptie afstaat. ‘Mijn kind werd geboren op de herdenkingsdag van het bombardement op Guernica. Ik weet nog dat ik aan het schilderij moest denken, aan de huilende moeder die haar kind omhooghoudt. Hoewel mijn armen leeg waren en ik huilde, zou mijn kind in leven blijven, het was gezond en zou goed verzorgd worden. Daar had ik heel mijn geloof op gevestigd.’

De ervaring maakt Patti vastbesloten: ze gaat niet meer terug naar de universiteit en de fabriek. Vanaf nu zal ze zich geheel aan de kunst wijden. Van haar spaargeld kan ze zich net een ticket naar New York veroorloven, waar ze een baantje probeert te vinden en slaapt in parkeergarages en metrostations. Maar het is 1967, the summer of love. ‘Niemand verwachtte me. Alles lag op me te wachten.’

