Klein geluk: een paard aan huis

In de Klein Geluk Box doen vijf grootdenkers hun verhaal. Hoe hebben ze klein geluk op een grootste manier aangepakt? Sylvia liet haar droom uitkomen: een paard aan huis.

Haar hele middelbareschooltijd leefde Sylvia Verlinde voor paarden. Daarna verwaterde dat – ze ging studeren, ­werken en kreeg kinderen – maar haar droom ‘verdronk’ nooit helemaal.

Paard aan huis

“Door mijn dochter en een vakantie op IJsland ging het weer kriebelen. Dus kocht ik een jaar of tien geleden in een impuls mijn paard Tika. Het rijden gaf me veel ontspanning. Alleen: ik woonde in Den Haag en het paard stond bij een boer verderop. Mijn droom was om mijn paard aan huis te houden, maar dat is in de Randstad heel lastig te realiseren.

Verrassend

Toen ik een jaar of vier geleden mijn baan kwijtraakte, nam alles een verrassende wending. Natuurlijk was het eerst even schrikken, maar gelukkig gaf de goede ontslagregeling me mogelijkheden. Ik kon een nieuwe baan zoeken, maar misschien zou ik ook kunnen stoppen met werken als we zouden verhuizen naar het platteland.

Ruimte

Op Funda zocht ik naar vrijstaande huizen met ruimte voor paarden. Vervolgens keek ik via Google Maps wat de mogelijkheden waren om paard te rijden in de omgeving. Zo kwam ik een huis op het spoor in een Noord- Limburgs buitengebied, met bossen en heide eromheen. Mijn vriend Leo heeft daarop zijn baan opgezegd en we zijn er gaan wonen.

De droom

We redden het omdat we van een duur naar een goedkoper huis zijn gegaan en veel eenvoudiger zijn gaan leven. Maar eigenlijk is ons leven daardoor nu veel rijker. Het is een totaal ander bestaan dan in Den Haag. Daar zat ik elke dag op kantoor en hield ik me bezig met financiën, nu mest ik stallen uit en maak ik de prachtigste bosritten. Vooraf romantiseerde ik dit leven, maar achteraf was dat ook terecht. Ik leef hier mijn droom.”

Tekst Chris Muyres Fotografie Kenny Webster/Unsplash.com