Lisa helpt organisaties inclusiever en toegankelijker te worden

Lisa Janssen is inclusie-specialist: “Als de welwillendheid er is staan we bedrijven graag bij met lezingen, trainingen, workshops of advies.”

Wat ben je aan het doen?

“Samen met mijn vriend help ik, naast mijn baan, organisaties inclusiever en toegankelijker te worden, onder de naam Studio Stoofpot. Het gaat erom dat ze welwillend zijn, en niet alleen een vinkje achter inclusiviteit willen zetten. Als die wil er is, staan we bedrijven graag bij met lezingen, trainingen, workshops of advies. Liefst het laatste, zodat we voor langere tijd kunnen begeleiden.”

Zat dat activistische er altijd al in bij jou?

“Waar het vandaan komt, weet ik eigenlijk niet precies – maar ik help graag en kan niet tegen onrecht. Als kind verkocht ik bijvoorbeeld al cakejes voor het plaatselijke asiel. Rond mijn vijftiende kreeg ik meer en meer interesse in feminisme en sociale rechtvaardigheid.”

Waar komt de naam Big Vegan Sister vandaan?

“Voorheen had ik een vegan bakkerij, Taarten van Jansen. De klanten stelden er vaak vragen over veganisme en zo kwam ik op het idee van de ‘Big Vegan Sister Month’: een maand waar ik als een soort grote zus al die vragen beantwoordde. Daar werd zo goed op gereageerd dat ik met die naam ben doorgegaan. Het is nu een platform voor alles rondom sociale rechtvaardigheid, waar ook veganisme en dierenrechten onder vallen. Ik stopte met Taarten van Jansen en begon als Big Vegan Sister evenementen te organiseren waar mensen elkaar konden ontmoeten en samen veganistisch konden eten. Vervolgens maakte ik ook een podcast en schreef ik een boek.”

Waardoor ben jij veganist geworden?

“Ik ben heel bewust veganist om ethische redenen. Ik wil niet dat een dier gebruikt wordt voor bijvoorbeeld vlees, melk of leer. We hebben het recht niet om dat af te nemen bij dieren. Ik kom op voor mensen, maar wil ook rechtvaardigheid voor dieren. Gelukkig zijn vegan producten steeds toegankelijker. Een aantal jaar geleden moest je nog naar een stoffige natuurwinkel, maar nu is er van heel veel producten ook een vegan variant. Dat verlaagt de drempel om veganistisch te gaan eten.”

Welke les heb je geleerd?

“Er is altijd overlap tussen iets wat jij belangrijk vindt en wat de wereld nodig heeft. Naar die overlap moet je op zoek. Mensen in je omgeving helpen, vrijwilligerswerk doen of je uitspreken tegen onrecht dat voor je neus plaatsvindt: als je iets wilt doen, zijn er echt dingen waar je iets in kunt betekenen.”

Tekst Rachel Vieth Fotografie Lemon & Peach photography

Gepubliceerd op 28 maart 2023