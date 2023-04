Een woordgrap leidde voor Shannice tot haar eigen bedrijf in oesters en oestermerchandise

Shannice Wilner (rechts op de foto) begon haar bedrijf Koester je Oester door deze woorden op T-shirts te drukken. Inmiddels verkoopt ze allerlei oestermerchandise.

Vertel eens over je bedrijf?

“Mijn bedrijf Koester je Oester is begonnen als geintje. Ik ben samen met een vrouw en heb ook veel queer vriendinnen. We gingen eens met een groep vriendinnen oesters eten, toen een van hen uitriep: ‘Iew, oesters!’ Waarop ik hardop riep: ‘Koester je oester.’ We lachten erom en bedachten dat die quote het leuk zou doen op een T-shirt. Daar ben ik echt achteraan gegaan en binnen de kortste keren had ik zeventig shirts verkocht.”

En je breidde je assortiment uit?

“De shirts liepen goed, maar ik zag allerlei mogelijkheden. In coronatijd lanceerden we de oesterwandeling langs plekken waar je oesters kunt eten. Het bleek een schot in de roos. Binnen één seconde verkochten we honderdvijftig tickets. Daarna gingen we meerdere wandelingen per week organiseren. Inmiddels is mijn vriendin (Leonne, links op de foto, red.) ook bij het bedrijf betrokken, ze maakt oesterplanken van Amsterdams stadshout.”

Wat is je missie?

“Er zit een feministische gedachte achter Koester je Oester: wees trots op wat je hebt en wie je bent. Het grappige is dat er mensen zijn die onze shirts kopen vanwege het feministische aspect, en anderen die gewoon van oesters houden. Die combinatie vind ik erg leuk.”

Nog toekomstplannen?

“Voor oesters geldt net als voor wijn: er zijn talloze soorten. Daarom hebben we de Parelclub bedacht: een proeverij met allerlei verschillende, verse oesters uit onder andere Frankrijk, op te halen in Amsterdam. In de toekomst zou ik graag samenwerken met andere ondernemers die bij ons merk passen. Als het even kan, wil ik leven van Koester je Oester, zonder vaste baan als marketeer ernaast. Hoe leuk ik mijn huidige baan ook vind, oesters zijn de bom.”

Interview Rachel Vieth Fotografie Anne Veenendaal

Gepubliceerd op 11 april 2023