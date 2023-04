Mooi initiatief: jongeren kopen jeugdsoos over van kerk

Een mooi voorbeeld van samen sta je sterker: jongeren uit Friesland kopen hun jeugdsoos over van de kerk, zodat het ook na 50 jaar nog blijft bestaan.

Er was een crowdfunding voor nodig en een Europese subsidie, maar leden van de Jeugd sociëteit SZDRNZLL (spreek uit als Strienzl) uit Wegea kregen het voor elkaar hun jeugdsoos over te kopen van de katholieke St. Martinuskerk. Meer dan twee ton betaalden de jongeren voor het gebouw. Het was nodig om het bestaan ervan te behouden. In 2018 ging de kerk over naar de Sint-Vitusparochie in Leeuwarden, die eigenlijk af wilde van de jeugdsoos.

Ontmoetingsplek voor jongeren behouden

In een video van NOS op TikTok vertelt Tiemen (22), bestuurslid van de sociëteit, dat de soos compleet verbouwd wordt. Zo krijgt de kroeg een update en de rommelzolder verandert in een vergaderruimte. Tiemen: “Er zijn veel activiteiten en organisaties in het dorp, maar die hebben nergens plek om samen te komen. Met de ruimte die we hebben, willen we iets moois maken.”

Het is een mooi initiatief om een ontmoetingsplek voor jongeren te behouden. Zo zegt Jan de Boer, ook bestuurslid bij SZDRNZLL: “De jonge jeugd hoeft nu niet naar Leeuwarden, maar kan in eigen dorp blijven.” Als alles loopt zoals verwacht, is de verbouwing klaar in de herfst 2023.

Meer lezen

Tekst Bente van de Wouw Bron Omrop Fryslan Illustatie XuanLocXuan

Gepubliceerd op 1 april 2023