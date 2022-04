4 tips om creativiteit te bevorderen tijdens je werk

Soms heb je van die momenten, dan krijg je maar geen creatieve ideeën op papier. Hoewel iedereen misschien weer een andere methode heeft om creativiteit te bevorderen, geeft Yasmine Esser in dit artikel van de Volkskrant een aantal tips.

Creativiteit is allang niet meer een eigenschap die alleen maar past bij kunstenaars. In heel veel beroepen kun je je creatieve ideeën kwijt. Zit je even verlegen om een creatieve ingeving? Wie weet kunnen deze tips je helpen om het weer terug te vinden.

Een eerste manier is de zogenoemde alternative uses-test. Je pakt een voorwerp in je buurt, bijvoorbeeld een lijmstift en bedenkt daar, drie minuten lang, zo veel mogelijk verschillende manieren bij waarop je het kunt gebruiken. Voelt misschien een beetje gek in het begin, maar het schijnt bij veel mensen te helpen.

De zintuigbewustwordingstraining is ook een manier om creativiteit te stimuleren. Wanneer je een rondje gaat wandelen in je pauze probeer je heel bewust van alles te voelen, ruiken, horen en zien. Schrijf op wat je allemaal gevonden hebt. Dit kan natuurlijk ook binnen je eigen werkkamer (of keuken, kantoor etc.).

Misschien werk je wel altijd met een noise cancelling koptelefoon op. Goed voor je concentratie misschien, maar wat minder bevorderlijk voor je creativiteit. Volgens onderzoek blijkt zelfs dat mensen het beste creatief presteren bij zeventig decibel. Je kunt er dus voor kiezen om in plaats van in je stille werkkamer te gaan zitten, naar een cafeetje in de buurt te gaan. Of je zoekt de geluiden op YouTube op, kan natuurlijk ook.

En tot slot: neem af en toe een pauze. Loop even een rondje door de buurt, doe een boodschap of praat met een medewerker achter de kassa. Zo maak je weer ruimte voor nieuwe ideeën en kun je weer fris achter je laptop kruipen.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Surface/Unsplash.com