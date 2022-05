5 tips voor beginnende moestuinierders

Hoera! Het moestuinseizoen is geopend! In je eigen tuin, op het balkon of in een volkstuin: een moestuin beginnen kan gemakkelijk en zorgt (vaak) voor voor bijzondere momenten. Want hoe leuk is om sla te kunnen eten uit je eigen moestuin?

Flow’s Bente schreef er al eens eerder over, zij begon een makkelijke moestuin, zónder groene vingers. Maar hoe begin je en wat zijn de tips en tricks voor het moestuinieren?

In een artikel van de Vlaamse krant de Morgen praten ze daarover met Wim Lybaert. Hij heeft zelf een moestuin en schreef er meerdere boeken over. Hij vertelt dat ‘de moderne mens’ helaas niet veel meer in de natuur zit. Ze zijn, volgens hem, te vinden in kantoren met verwarmingen, airco en zitten vooral binnen. Terwijl de natuur zo’n goede invloed op je gemoedstoestand kan hebben. Een voordeel van een moestuin, dat hij noemt: wanneer iets mislukt, dan baal je daar ontzettend van, maar volgend jaar kun je het gewoon weer opnieuw proberen.

Een aantal tips:

Begin niet te groot. Vooral als je net begint is het, volgens Lybaert, verstandig om niet teveel te willen. Er gaat namelijk best veel tijd inzitten en je wil natuurlijk wel dat je groentes de zomer overleven.

Bedenk op welke plek je de moestuin wilt maken. De plantjes hebben namelijk 7 of 8 uur zonlicht per dag nodig.

Wil je het dit jaar gewoon eens uitproberen? Dan vertelt Lybaert dat je het beste een aantal (grote) potten of een houten bak kunt vullen met verschillende groentes. In elke pot een soort en je hebt elke keer iets lekkers te eten.

Geef de beginnende plantjes de ruimte. Wanneer je een slaplant koopt lijken ze misschien nog klein, maar ze groeien al snel uit tot een grote krop.

Laat de groente niet voor het raam groeien. Het zonlicht dat ze daar krijgen is toch anders dan buiten. En een nadeel: de planten groeien vaak naar het raam toe, wat zorgt voor slappere groente.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Thomas Barwick / Getty Images