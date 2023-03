5x tips om voedselverspilling tegen te gaan

Volgens het Voedingscentrum gooien Nederlanders elk jaar 34 kilo eten per persoon weg: bijna tien (!) procent van onze aankopen. Vijf tips om voedselverspilling tegen te gaan.

Voedsel weggooien is zonde van je geld. Niet duurzaam, want er zou veel minder landbouwgrond nodig zijn als we minder zouden verspillen. Maar het is vooral pijnlijk, als je weet dat mensen elders in de wereld te weinig eten hebben. Tijd voor verandering.

Tip 1: Plan wat je wil eten

Als je vooraf bedenkt wat je gaat eten en een boodschappenlijstje maakt doet minder snel een impulsaankoop, met het risico dat je die helemaal niet nodig blijkt te hebben, of achterin je voorraadkast belandt. Volgens Toine Timmermans van Wageningen University & Research, werd er in coronatijd minder voedsel verspild, waarschijnlijk omdat mensen langer houdbare producten kochten en minder onverwachte gebeurtenissen hadden in hun dagelijks leven, waardoor ze ook beter konden plannen.

Tip 2: Wees wijs met restjes

Het best kun je precies genoeg koken, door bijvoorbeeld pasta goed af te wegen. Zijn er toch restjes, bewaar die dan op ooghoogte in de koelkast, zodat je ze niet over het hoofd ziet. De meeste kun je daar twee dagen bewaren, vries je ze in, dan zijn ze meestal wel drie maanden houdbaar. Gebruik je restjes in recepten die daar speciaal voor bedacht zijn, bijvoorbeeld door Eric Corton of Yvette van Boven, of via de website SuperCook. En bedenk dat je oud brood altijd nog kunt roosteren, in croutons kunt veranderen of er een tosti van kunt maken. Brood is namelijk het meest verspilde product in Nederland. (Bron: samentegenvoedselverspilling.nl) Je kunt zelfs -google maar eens- vrij eenvoudig nieuwe groenten kweken uit restjes.

Tip 3: Een beetje rot is oke

Bruine bananen, een appel met een rotte plek of slappe kool kun je nog gerust eten. Sterker: het is goed voor je, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Leipzig: je immuunsysteem wordt dan namelijk aan het werk gezet. Angst voor voedselvergiftiging hoef je niet snel te hebben, want kennelijk hebben we van onze voorouders een verteringsmechanisme meegekregen waarmee we niet al te vers voedsel kunnen eten. Kortom: ons lichaam is bestand tegen voedsel dat enigszins (met de nadruk op enigszins) verrot en gefermenteerd is. Met iets als vlees of vis moet je natuurlijk wel goed opletten, die kun je beter voor of op de ‘te gebruiken tot’-datum eten of invriezen.

Tip 4: Kijk, ruik, proef

Uit onderzoek van GfK blijkt dat 41 procent van de kopers voedsel over de datum klakkeloos weggooit. Wees je ervan bewust dat je beïnvloed kunt worden door de houdbaarheidsdatum op producten en maak er een gewoonte van om zelf te kijken, ruiken en proeven, voordat je iets tot de prullenbak veroordeelt. Gekoelde producten als yoghurt en melk zijn vaak nog prima eten na de houdbaarheidsdatum, volgens het Voedingscentrum (ja ook als je het al open hebt gemaakt). Wist je dat er binnen de Europese Unie al een debat gaande is over het afschaffen van het etiket ten minste houdbaar tot, op bepaalde producten? Op producten als rijst, pasta, koffie en soep uit blik komt dan ‘‘lang houdbaar’ te staan, om onnodig weggooien door zenuwachtige consumenten tegen te gaan. Twijfel je toch? Check de Bewaarwijzer van het Voedingscentrum.

Tip 5: Koop gerust de aanbiedingen

Supermarkten hebben steeds vaker een hoekje met producten die bijna over de datum zijn. Wil je zeker weten dat je niet misgrijpt, download dan bijvoorbeeld de app Too Good To Go of Antiduur, waarmee je een box met producten te reserveren die je later op kunt halen. Ook met 1+1 aanbiedingen is niks mis. Een tijd werd gedacht dat ze voor meer weggooien zorgden doordat mensen onnodig dingen zouden kopen die ze eigenlijk niet nodig hebben. Maar volgens universitair docent Dr. Arjen van Lin, die er onderzoek naar deed, blijkt dat mensen eigenlijk heel bedachtzaam omgaan met aanbiedingen, en dat het vaak om producten gaat die lang houdbaar zijn en dus prima in grotere hoeveelheden aangekocht kunnen worden. Ook minder houdbare spullen bleken in principe keurig te worden opgegeten, of te worden ingevroren.

