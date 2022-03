6 tips om minder gefrustreerd te raken tijdens het forenzen

Je rijdt de file in, je trein heeft weer flink vertraging of je staat opgepropt in de metro. Van of naar je werk reizen kan soms best weer wat frustratie opleveren. Dit is wat je ertegen kunt doen volgens een artikel van Huffpost.

Online editor Rachel: “Ik merkte het weer tijdens mijn treinreis naar het westen van het land: het thuiswerken is voor veel mensen verleden tijd. Volgepakt stond ik in de voorste ruimte van de trein, hopend dat we niet al te vaak zouden stoppen en er nóg meer mensen bij zouden moeten. Gefrustreerd appte ik mijn familie: ‘het is hier zo enorm druk, geen wonder als ik straks het virus te pakken heb’.

En zo zijn er vast meer mensen die geïrriteerd raken in het verkeer. Maar, schrijft Anika Nayak in het artikel, waarom zouden we niet iets aangenaams maken van onze reis? En daar heeft ze eigenlijk best wel gelijk in.

Tips voor een (mentaal) rustige reis

Luister naar je favoriete nummer. Het zorgt niet alleen voor een vrolijk gevoel, uit onderzoek blijkt zelfs dat het kan werken als een soort meditatie. Ruik aan een kalmerende geur. Klinkt misschien een beetje gek om te doen wanneer je in een drukke coupé staat, maar het kan rustgevend werken. En die geur kan natuurlijk ook je eigen parfum zijn. Haal een paar keer diep adem. We schreven al eens eerder over verschillende ademhalingsoefeningen, wie weet helpt het je. Praat met familie of vrienden. Soms is het fijn om even te kletsen met bekenden (en dan niet de hele tijd over die vreselijk drukke treinreis). Daardoor lijkt de reis ook wat sneller te gaan. Luister naar een podcast. We hebben al een heel aantal tips verzameld, wie weet zit er iets voor je tussen. En tot slot zeggen ze in het artikel: een beetje afdwalen is niet erg tijdens je reis. Heb je zin een koffie of kleine omweg door de natuur in de zon? Geef dat jezelf dan cadeau.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Shane Aldendorff/Unsplash.com