Ben jij ook steeds punctueler?

Volgens The New York Times heeft de pandemie niet alleen geleid tot ander gedrag op de werkvloer, maar ook in ons privéleven.

Efficiëntie is voortaan het toverwoord, blijkt uit het artikel. De trend zou zijn dat managers steeds hogere prioriteit geven aan het bereiken van doelen dan aan aanwezigheid op de werkplek. Dat komt ook door de medewerkers zelf die met tegenzin tijd en geld besteden aan het openbaar vervoer en benzine, als ze het werk ook vanuit huis kunnen doen.

Geen tijd voor een praatje

Als er toch op kantoor gewerkt wordt, hebben steeds minder mensen zin in een praatje maken met collega’s. Of, zoals Sophie Leroy, professor in management aan de Universiteit van Washington Bothell, zegt: ‘We willen dingen gedaan krijgen, niet kletsen.’ Want, zo luidt de redenatie: liever op tijd die opdracht af, en lekker naar huis, naar je privéleven.

In dat privéleven zijn we overigens ook steeds punctueler, volgens dit artikel. Was het vroeger nog normaal om fashionably late te zijn, nu gaan mensen steeds vroeger naar een feestje of uit eten, om zo lang mogelijk plezier te hebben van hun avond uit.

Vroege vogels

Dat vroeg arriveren is ook haalbaar doordat er vaker thuisgewerkt wordt. Je hoeft niet te haasten om vervolgens in de file te staan, en je haastje-repje om te kleden. Je kunt keurig op tijd op pad.

Kunnen we spreken van een cultuuromslag? Ja, denkt de Amerikaanse krant. En die blijft niet zonder gevolgen: laatkomers worden steeds vaker met argusogen bekeken. Want hoezo arriveer je eigenlijk een half uur te laat, als je je eigen tijd kunt indelen? Kortom: andere mensen verwáchten ook steeds meer dat je punctueel bent. Het is maar dat je het weet.

Tekst Layla Zafari Illustratie Lotte Dirks