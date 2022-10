Brain fog: hoe kom je aan die mist in je hoofd en hoe zorg je dat ie verdwijnt?

Traagheid, vergeetachtigheid, snel afgeleid zijn, je overweldigd voelen door alledaagse taken: als het lange tijd aanhoudt, zou het kunnen wijzen op een gevalletje brain fog.

Wablief? Juist ja, brain fog, ook wel hersenmist genoemd. Het houdt in dat het uitvoerende gedeelte van je hersenen ruis vertoont. Daardoor gaan dingen zoals plannen, organiseren van informatie, opvolgen van aanwijzingen en multitasking mis.

Bij brain fog zijn er twee kampen; aan de ene kant heb je mensen die nog prima functioneren in hun dagelijks leven, maar meer rustmomenten nodig hebben tussen de taken door. De andere groep is compleet van de kaart en krijgt niks meer gedaan, vertelt klinisch neuropsycholoog Jacqueline Becker in een artikel van The New York Times.

Het onderliggende probleem

Brain fog komt voort uit een onderliggend probleem. Het kan onder meer het gevolg zijn van: slapeloze nachten, een jet lag, stressvolle periodes, hormonale veranderingen, slaapapneu, of een vitamine B tekort. Doordat het ook door een combinatie van factoren veroorzaakt kan worden, is het lastig om de precieze oorzaak te herleiden.

Wat kun je ertegen doen?

Zelfs als artsen de reden van je brain fog niet op kunnen sporen, kan de mist wel worden ingetoomd, volgens neuroloog Joanna Hellmuth in het artikel. Je kunt:

notities maken en alarmen zetten voor afspraken.

apps of een notebook gebruiken om je dagelijkse activiteiten bij te houden en zo achterhalen wanneer je energiek en helder bent. Dat is het juiste tijdstip om ingewikkelde taken uit te voeren.

Regelmatig een pauze nemen tijdens een lang project zodat je je focus langer behoudt en je taken afrondt.

In beweging blijven om je concentratievermogen te verbeteren. Dat hoeft geen uitgebreide work-out te zijn, kleinere oefeningen werken ook.

Veel water drinken en dingen eten die rijk zijn aan vitamines en antioxidanten.

Vrienden en familie koesteren. Onderzoek wijst uit dat het onderhouden van sociale contacten stress vermindert, en bovendien goed is voor een gezond brein.

Op naar heldere dagen, zonder mist!

Tekst Layla Zafari Bron The New York Times Fotografie Catalin Pop/Unsplash