Brits experiment: in een vierdaagse werkweek ben je net zo productief (al dan niet productiever)

Uit een Brits onderzoek blijkt dat je met vier dagen werken even productief kunt zijn als wanneer je fulltime werkt.

Zes maanden, duurde het experiment in Groot-Brittannië en meer dan zeventig bedrijven werkten eraan mee, volgens de BBC. Het was onder meer een initiatief van 4 Day week, dat zijn naam eer aandoet door te pleiten voor een kortere werkweek. Het onderzoek werd gedaan door de universiteiten van Cambridge en Oxford.

Productiever

Het idee was vrij simpel: zes maanden lang werkten de medewerkers van de bedrijven slechts tachtig procent van hun gebruikelijke uren, terwijl ze er wel honderd procent voor betaald kregen. Al na drie maanden bleek dat de productiviteit van de werknemers hetzelfde bleef als bij een fulltime werkweek, of zelfs beter werd. Overigens verliep die overgang niet voor elk bedrijf even soepel. De meer ‘traditionele’ bedrijven vonden het lastiger, vanwege inflexibele systemen of een conservatieve bedrijfscultuur.

Appeltje voor de dorst

Volgens 4 Day Week zit het voordeel voor de deelnemers ook in het feit dat ze een dag minder reizen, en een dag minder kinderopvang hoeven te betalen. Een ouder met twee kinderen zou zo maandelijks ongeveer 310 euro kunnen besparen, en jaarlijks gemiddeld ruim 3700 euro. Dat biedt perspectief voor werknemers de komende jaren: minder werken en er financieel op vooruitgaan. Ideetje voor je eerstvolgende functioneringsgesprek?

Tekst Layla Zafari Illustratie Geraldine Sy