Cadeaustress? 4x tips die het kunnen voorkomen

In standje paniek naar ‘creatieve kerstcadeaus’ googelen of last minute de decemberdrukte trotseren voor leuke presentjes. Zo voorkom je cadeaustress…

De feestdagen kunnen gezellig zijn, maar soms ook heftig: sociaal doen, ingewikkelde liflafjes bereiden, zorgen dat de kat niet in de kerstboom springt. En als je dan ook nog eens mooie cadeaus wilt verzinnen voor familie of vrienden, kan de decembermaand best voor wat stress zorgen.

4x tips om cadeaustress te voorkomen

Begin op tijd met de zoektocht

Als je stressgevoelig bent, kan het helpen om vroeg te beginnen. In plaats van winkelen tijdens de meest chaotische winkeltijd van het jaar (hallo overprikkeling), kan het fijn zijn om juist zonder druk(te) op pad te gaan. Wanneer je weken van te voren en zonder verwachtingen de cadeaujacht opent, is de kans groter dat je een leuk aardigheidje vindt. Kijk dus af en toe rustig om je heen als je in een winkel bent. Zo voorkom je dat je in lange rijen zwetend een nét-niet-cadeau staat af te rekenen. Voorkom de ongemakkelijkste situatie ooit

Faalangstig? Dan is er niets erger dan de gespeelde dankbaarheid zien op het gezicht van een (ietwat teleurgestelde) ontvanger. Het kan fijn zijn om een cadeau te kiezen waarmee je moeilijk de mist in gaat. Kies bijvoorbeeld voor Bladcadeau. De ontvanger kan zelf een tijdschrift of (automatisch aflopend) abonnement uitkiezen bij verschillende bladen: van Flair tot Donald Duck, Libelle, vtwonen en meer. Je kunt Bladcadeau hier bestellen. Inpakken is het halve werk

Op TikTok en Instagram staan allerlei DIY’s en video’s om cadeaus op een bijzondere manier in te pakken. Een kleurrijke strik hier en printje daar: zo maak je van een (misschien toch wat afgezaagd last-minute) cadeau een feestje. Ben je nog op zoek naar inpak-inspiratie? In het Book for Paper Lovers vind je genoeg cadeaupapier, labels en kaarten om de decembermaand door te komen. Leg er niet te veel druk op

Als je geneigd bent om de lat hoog te leggen voor jezelf, kan het feestseizoen best wat druk met zich meebrengen. In plaats van je suf googelen naar ‘creatieve cadeaus voor mijn familie’, kun je het jezelf ook wat makkelijker maken: je hoeft niet elk jaar het beste, duurste of meest bijzondere geschenk te geven. Cliché maar waar: het gaat om het gebaar. En nu heb je ook meteen een zin voor in je Sinterklaas-gedicht bij dat (middelmatige maar prima) cadeau.

Tekst Ruby Wijdenbosch Fotografie Kinga Cichewicz/Unsplash