Cadeautje van Flow: ‘vier de zomer’-achtergrondjes voor je telefoon

Het is zomer en daar staan we bij Flow graag bij stil. Daarom delen we een aantal ‘vier de zomer’-achtergrondjes voor je telefoon.

De achtergrondjes zijn illustraties van Yelena Bryksenkova, die ze maakte voor de Flow Vakantiespecial.

Het werkt heel gemakkelijk. Klik hier op de link en maak een screenshot van het achtergrondje dat bij jou past – of van allemaal, dat mag natuurlijk ook. En voilà, je telefoon is helemaal klaar voor de zomer.

De Flow Vakantiespecial

Het nieuwe Flow Vakantieboek staat vol lekkere leesverhalen die passen bij zo’n zomer voor jezelf: over jezelf beter leren kennen, over het verlangen naar een simpel leven, over de vrijheid in jezelf vinden, over nieuwe voornemens (hoe ze soms mislukken én hoe je ze in je leven kunt verweven) en over je eigen ritme vinden op vakantie.

Illustraties Yelena Bryksenkova