De kracht van aanraking: waarom een knuffel goed is voor je mental health

Uit onderzoek blijkt dat aanraking, of dat nou een knuffel of een rustgevende aai is, grote impact heeft op ons welzijn. Zo zit dat.

Een omhelzing na een moeilijke dag. Iemand die je hand vasthoudt als je verdriet hebt. Een lieve kneep in je arm voor extra moed. Het zijn deze aanrakingen die een zwaar moment lichter maken. Niet zo verrassend dus, dat uit onderzoek blijkt dat aanraking invloed heeft op onze mentale gezondheid.

Sterker nog, uit verschillende onderzoeken blijkt dat een sociale aanraking je stressniveau kan verlagen. In een artikel van Washington Post lezen we hoe dat precies werkt. Sociale aanraking is voor ons mensen zo belangrijk, dat we speciale cellen in onze huid hebben die het detecteren: afferente C-vezels. Deze vezels bevinden zich alleen op de behaarde huid (en dus niet op bijvoorbeeld de handpalmen).

Sociale aanraking is een soelaas

Daarbij is ook ontdekt dat niet alle aai-bewegingen opgepikt worden door de speciale vezels. Bij een snelheid tussen de 1 en 10 centimeter per seconde, pikken de vezels het het best op en voelt de sensatie ook het fijnst. Iemand vluchtig aanraken, heeft dus weinig effect op de gemoedstoestand.

We geven dus niet voor niets knuffels als iemand troost nodig heeft: de sociale aanraking is écht een soelaas. Wel moet gezegd worden dat niet iedereen het fijn vindt om aangeraakt te worden. Mariana van Mohr, een onderzoeker gespecialiseerd in sociale cognitie, zegt daarover in hetzelfde artikel: “Ondanks de resultaten, moeten we rekening houden met persoonlijke voorkeur. Er zijn mensen die liever op een andere manier dan aanraking verbinden.”

Tekst Bente van de Wouw Bron The Washington Post Illustratie Claire van Heukelom

Gepubliceerd op 12 maart 2023