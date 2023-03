De ontbossing in het Amazoneregenwoud is enorm afgenomen, dankzij de nieuwe Braziliaanse president Lula

President Lula is zijn belangrijkste verkiezingsbelofte nagekomen: stappen zetten naar een beschermd Amazoneregenwoud zónder boskap. Na nog maar een maand van regeren zijn er al positieve effecten te zien, schrijft NU.nl

Lula slaagde er van 2003 tot 2010 al in om de ontbossing in het Amazonewoud af te remmen, toen was hij namelijk ook al president van het land. Sinds hij in januari opnieuw aan is getreden, is er vergeleken met vorig jaar 263 vierkante kilometer minder bos gekapt, een daling van wel 67%.

Amazonefonds

Lula heeft zijn internationale Amazonefonds weer afgestoft en hoopt in 2030 definitief een einde te kunnen maken aan de ontbossing in het Amazoneregenwoud, vertelde hij vorig jaar op de klimaattop in Egypte. Dat Amazonefonds werd eerder stopgezet onder het bewind van de toenmalige president Bolsonaro, die klimaatverandering ontkende en vol inzette op de ontbossing van het Amazonewoud.

Het Amazonefonds heeft al ruim 1.2 miljard dollar opgehaald en pas maakte persbureau Reuters bekend dat ook de Verenigde Staten overweegt om een groot bedrag te schenken. Hoe het er precies voorstaat met het regenwoud blijft nog even onduidelijk, volgens Daniel Silva van het Wereldnatuurfonds. In januari was het zo bewolkt in het Amazonewoud, dat moeilijk te meten viel hoeveel bos er precies is gekapt.

Maar hoe dan ook: met de overwinning van Lula lijkt er verandering gekomen in de massale ontbossing van het Amazoneregenwoud, wat niet alleen goed nieuws is voor Brazilië maar ook voor de aarde, 40% van alle zuurstof wereldwijd komt namelijk uit het Amazonegebied.

Tekst Sophie ten Dam Bron NU.nl Fotografie Ricardo Lima/Gettyimages.nl

Gepubliceerd op 3 maart 2023