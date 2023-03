De opkomst van de cultuurpas: gratis naar de film

Als je in Duitsland 18 jaar wordt, krijg je voortaan een cultuurpas. Daarmee kun je voor niks naar een museum, popconcert of naar de bios. Een inspirerend initiatief, vinden wij.

Alle jongeren in Duitsland die dit jaar 18 worden, krijgen de Kulturpass met een budget van 200 euro. Ze mogen zelf bepalen of ze ermee naar de film willen, naar een concert, het museum. Of ze kunnen er boeken of muziek voor kopen. Doel is jongvolwassenen kennis laten maken met het uiteenlopende culturele aanbod, zegt de Duitse minister van Cultuur Claudia Roth in TIME.

Boost

Het mes snijdt aan twee kanten. Aan de ene kant word je als 18-jarige aangemoedigd om te ontdekken wat er allemaal te beleven is in je omgeving. En iets uitproberen wat je anders niet zo snel zou doen – het is immers gratis. Aan de andere kant krijgt de cultuursector, nog opkrabbelend na de pandemie, een extra boost door de komst van jong publiek. Als de actie een succes is komt er wellicht ook nog een pas voor jongeren tussen de 15 en 17 jaar.

Popconcert

Italië ging Duitsland voor, en kwam in 2016 al met een cultuurpas voor 18-jarigen. Het sympathieke aan die pas is dat ie geen onderscheid maakt tussen de zogenoemde hoge en lage cultuur. Het maakt dus niet uit of je ermee naar de opera gaat of naar een popconcert. Verder mogen statushouders en vluchtelingen hem ook gebruiken. De regering hoopt dat zo’n pas jongeren meer cultuur bijbrengt en meer met elkaar verbindt.

Voorkeuren

Ook Spaanse en Franse jongeren hebben zo’n pas. Zo hebben jonge mensen niet het gevoel dat ze ‘onderwezen’ worden en voelen ze zich vrij om hun eigen voorkeuren te ontdekken, zegt Elisabetta Lazzaro, hoogleraar aan de University for the Creative Arts in Engeland, in TIME. Als jongeren eenmaal kennis hebben gemaakt met cultuur en weten wat hen aanspreekt, komen ze op latere leeftijd ook terug.

Bagage

Jongeren culturele bagage meegeven staat steeds hoger op de agenda in veel Europese landen. In het Verenigd Koninkrijk zijn veel musea al gratis voor iedereen en in België krijg je als jongere ook veel korting op culturele uitjes. Als jonge toerist overigens ook – goed om te onthouden als je een dagje Antwerpen of Brussel doet. Nu maar hopen dat de Nederlandse regering geïnspireerd raakt.

Tekst Marissa Koenderink Bron TIME Fotografie Witthaya Prasongsin/Gettyimages.nl

Gepubliceerd op 4 maart 2023