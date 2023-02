De opkomst van de ‘de-influencer’

Grote kans dat je ooit een impulsaankoop hebt gedaan omdat je het voorbij zag komen op sociale media. Maar als het aan de de-influencer ligt, zijn die trendy koopjes voorbij en schaf je voortaan alleen nog aan wat je écht nodig hebt.

Als ik door TikTok scroll staan er na vijf minuten al tien nieuwe dingen op mijn verlanglijstje. Een haarmasker, lavalamp of lipolie. En die thermosfles dan, van vijftig euro, die heb ik gewoon keihard nodig. Toch? Volgens de de-influencers in kwestie wel. Zij proberen me ervan te overtuigen dat ik gelukkig word van alles wat ze via #TikTokMadeMeBuyIt aanbieden. Volgens een onderzoek van het Ierse marketing platform Digital Marketing Institute vertrouwt 49 procent van de consumenten op de mening van influencers voordat ze een aankoop doen. Terwijl: meestal is hun advies vooral goed betaalde sluikreclame.

Tegengeluid

Maar sinds kort is er hoop aan de horizon, in de vorm van de de-influencer, die ten strijde trekt tegen al dat consumeren. Hun doel is om ons bewust te laten worden van ons eigen koopgedrag. De-influencers plaatsen ook video’s op TikTok, met het advies om minder en slimmer te consumeren. Nee, zeggen ze, je hebt geen vijf mascara’s nodig, of de zoveelste tote bag. En wil je toch iets kopen, doe dat dan niet op advies van een influencer, maar omdat je er zelf over nagedacht hebt.

Alternatieven

Een nobel soort, die de-influencers, zou je zeggen. Toch is er ook kritiek op het nieuwe fenomeen. Vaak gaan ze namelijk op zoek naar dupes van een populair product: goedkopere alternatieven. Waardoor die alternatieven dan weer als warme broodjes over de toonbank gaan. Niet bepaald minder consumentistisch.

Duurzame ondernemingen

Gelukkig is er nog een alternatief. Je aankoop goed afwegen, en vervolgens doen bij een sociale en duurzame onderneming met een focus op een meer inclusieve, eerlijke maatschappij, zoals je in dit artikel van Flow kunt lezen. Gezond verstand, zo zou je het ook kunnen noemen.

Tekst Sophie ten Dam Fotografie Chad Madden/Unsplash.com

Gepubliceerd op 17 februari 2023