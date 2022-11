De prijs die je betaalt voor single zijn

Met single zijn is niks mis. Nou ja, bijna niks, want duur is het wel.

Drie op de acht miljoen huishoudens zijn single. Toch lijkt de maatschappij niet op die single huishoudens gericht. Dat komt volgens het programma NOS op3 doordat veel wetten en regels nog uit een tijd stammen waarin het nog de standaard was om getrouwd te zijn, en een gezin te hebben. De afgelopen halve eeuw zijn we ons leven steeds vrijer in gaan vullen, maar de focus ligt nog steeds op gezinnen. Wat daar het nadeel van is? Dat single zijn duurder is, bijvoorbeeld.

Aan de kassa

Waar betaal je als single zoal meer voor? Inkoppertje: boodschappen. In je eentje, vertelt een geïnterviewde single, doe je twee keer zo lang om iets op te maken, maar dat is vaak niet handig met een houdbaarheidsdatum. En kleinere verpakkingen zijn vaak duurder, vertelt een ander.

Huren of kopen?

Nog een hoge kostenpost: wonen. Veel mensen verdienen te veel voor sociale huur en in de vrije sector heb je hoge salariseisen, van soms wel vier keer de maandhuur (!) Kopen dan? Er wordt dan wel een hypotheek aangeboden, maar de singles in kwestie hebben vaak niet het gevoel dat ze als koper serieus worden genomen.

Zelfs je vuilnis is duurder

Ook aan iets eenvoudigs als de heffing voor afval zijn singles meer geld kwijt dan koppels. In sommige gemeenten betaal je per afvalzak, maar in veel gemeentes niet, waardoor je als alleenstaande nauwelijks goedkoper uit bent dan met een heel gezin. Neem nou Maastricht: een stad met een hoog percentage singles. Toch betaalt elk huishouden, single of niet, hetzelfde tarief: 329 euro. Zelfs je vuilnis dumpen is dus duurder in je uppie.

Actie voor gelijkheid

Activist Marjon Moed vindt het tijd voor verandering en voert actie voor eerlijkere belastingregels voor singles. ‘Qua wet- en regelgeving word je nog steeds in het hoekje van stelletjes en gezinnen geduwd.’ Ze pleit ervoor dat de alleenstaande status ook een burgerlijke staat wordt. ‘Voor de burgerlijke staat ben ik nu niet alleenstaand, maar ook ongehuwd.’ Samen met het Humanistisch Verbond en CISA heeft ze een petitie in het leven geroepen, die al zo’n 15.000 keer is ondertekend.

Vrijheid kost geld

Single zijn heeft veel voordelen. Je bent vrij, onafhankelijk, zelfstandig. Maar die vrijheid kost wel geld, volgens socioloog Jan Latten. Al is dat eigenlijk geen nieuws. ‘Een liefdesrelatie is een team, een economische eenheid. Dat is het altijd geweest. Dat is nou eenmaal het voordeel van dingen delen.’

Tekst Layla Zafari Bron NOS op3 Illustratie Karen Schipper