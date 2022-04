De raaf is (na een lange tijd) weer terug in de Achterhoek en Twente

De raaf, je kent hem misschien wel: een grote zwarte vogel, die een beetje doet denken aan een kraai. Onlangs is ‘ie’ weer gespot in de Achterhoek en Twente. Groot nieuws volgens dit artikel van het AD.

Is de raaf ooit weggeweest dan? Jazeker. Een eeuw geleden verdween de roofvogel uit ons land. Rond 1900 waren ze daar eigenlijk heel blij mee, de raaf had namelijk niet zo’n goede reputatie. Hij stond bekend als rover, maar vooral als aaseter. Daarom werd er vaak voor gekozen de dieren op te sluiten, te vergiftigen of af te schieten. Niet zo’n fijne afloop voor de vogels dus.

Maar hoe komen die raven dan opeens weer in ons land terecht terwijl ze juist verjaagd waren? Dat komt doordat er in 1966 een aantal gevangen raven vanuit Duitsland zijn uitgezet op de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. Langzaamaan begint de vogelsoort zich weer uit te breiden, en de afgelopen jaren zijn ze nu ook gespot in de Achterhoek en Twente. Ondanks dat ze er een eeuw geleden niet erg blij mee waren, zorgen ze wel voor het ‘opruimen’ van de dode dieren in de natuurgebieden.

Goed nieuws voor de raven (en vogelspotters): er mag niet meer op ze geschoten worden en ze zijn zelfs beschermd. Ze zijn daarnaast overigens, volgens het artikel, erg honkvast, dus ze zullen zich zeker blijven settelen in Nederland. Grote kans dat je ze nóg makkelijker kunt spotten over een aantal jaar.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Kasturi Roy/Unsplash.com