Deze jongeren leefden een week zonder social media

Soms voelt het alsof we vergroeid zijn met social media als Instagram, Netflix en WhatsApp. Hoe is het om te leven zonder telefoon, laptop en tv-scherm? Deze Belgische jongeren probeerden het een week.

Volgens een artikel in De Morgen gebruikt 98 procent van de Belgische jongeren dagelijks minstens één social media-app. Een behoorlijk hoog percentage. We zijn er ook zo gewend aan geraakt: Netflixen op zaterdagavond, een groepschat aanmaken in WhatsApp, even die foto posten op Instagram. Een leven zonder dat alles is soms nog moeilijk voor te stellen, maar kan zo zijn voordelen hebben.

Vier jongeren tussen de 12 en 22 jaar probeerden het en hadden allemaal een andere ervaring. Zo vond Roos Peeters (21) het vooral confronterend. Ze zegt dat ze de continue stroom van entertainment nodig heeft. Roos in het artikel: ‘Ik ben van nature een beetje angstig en laat me snel opjagen, de ruis van sociale media werkt als afleiding.’

Meer tijd om te vliegeren

Maar ze merkte ook dat ze ’s avonds veel meer rust had, doordat er geen meldingen meer binnenkwamen. De groepschats mistte ze ook niet en tijdens het project ervaarde ze een dieper contact met haar vrienden, omdat ze nu belden en wandelden in plaats van appten.

Lore Pikaerts (12) had plotseling meer tijd om op vakantie te vliegeren en gezelschapsspelletjes te spelen. Van haar ouders leerde ze hoe ze foto’s kon maken met een analoge camera en ze kon meer oefenen voor haar dwarsfluitexamen. Het nadeel van offline zijn? Dat ze haar ouders niet makkelijk kon bereiken mocht er iets gebeuren. En doordat ze niet in de groepschat kon kijken, vergat ze iets mee te nemen naar de dansles.

Feraye Özyürek (22) besloot na het project om voortaan bewuster met social media om te gaan. Ze zegt: ‘In de toekomst ga ik het scrollen uit verveling beperken. Het is zo leeg. Ik hoef echt niet te weten dat een van mijn vrienden net een cola heeft gedronken als ik mijn Stories open. Een weekje in een teletijdmachine kruipen was een bevrijdende ervaring.’

Tekst Bente van de Wouw Bron De Morgen Fotografie Rebecca Harris/Unsplash.com