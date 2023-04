Deze Nederlandse tocht is verkozen tot Wandelroute van het Jaar 2023

Vijf wandelroutes maakten kans op de titel Wandelroute van het Jaar 2023. Een nieuwkomer in het noorden van Nederland ging er op de Fiets- en Wandelbeurs met de winst vandoor.

Het Stellingenpad bestaat nog maar sinds april 2022 en wordt nu al bejubeld. De route maakte veel indruk op de jury: het regende complimenten. Zo werd er gesproken over een ‘degelijke en praktische bewegwijzering via knooppunten’, een ‘uitvoerig beschreven historische achtergrond’ en was het een ‘belangrijk pluspunt’ dat je door twee bijzondere Nationale Parken wandelt.

Het streekwandelpad loopt door een tot nog toe vrij onbekend natuurgebied: de Stellingwerven strekken uit over Zuidoost-Friesland, de westrand van Drenthe en de Kop van Overijssel. Tijdens de wandeltocht van ruim 260 kilometer loop je door twee Nationale Parken: het Drents-Friese Wold en de Weerribben-Wieden. Dorpen en steden doe je ook aan. Zo passeer je onder andere Giethoorn en Appelscha en proef je de rijke geschiedenis van het gebied.

Met speciale wandelgids

De route is verdeeld in vijftien etappes, die je in één keer kunt wandelen of juist los van elkaar. Handig: er is een speciale gids gemaakt door natuurorganisatie Nivon met routebeschrijvingen en bijbehorende uitleg over de omgeving. Het Stellingenpad is overigens ook de eerste wandeling die geen eigen markering heeft, maar aansluit op het landelijke knooppuntennetwerk.

Niet gewonnen, maar evengoed heel fijn om te bewandelen zijn het Betuwepad, het Pays de Bouillon, de Heuvelrughike en de National Park Trail.

Tekst Bente van de Wouw Bronnen nu.nl, wandel.nl Illustratie Lize Prins

Gepubliceerd op 11 april 2023