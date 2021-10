Deze schaapsherder laat op een bijzondere manier zien dat hij rouwt om zijn tante

Soms kun je ook op afstand laten weten dat je aan iemand denkt. Dat dacht ook de Australische schaapsherder Ben Jackson. Hij vormde met zijn schaapskudde een hart voor zijn overleden tante.

De schaapsherder zocht een manier om zijn zwangere schapen elke dag te voeren. Hij legde het graan in allerlei verschillende vormen. Bijvoorbeeld de namen van zijn favoriete bands en verschillende logo’s. Maar het hart dat hij nu maakte heeft, naast dat het er ontzettend bijzonder uitziet, ook nog eens een bijzondere betekenis. Door de pandemie kon de herder niet bij de uitvaart van zijn geliefde tante aanwezig zijn. Om toch te laten weten dat hij aan haar dacht, zonder woorden te gebruiken, filmde hij dit bijzondere tafereel.

Ben Jackson vertelt aan The Guardian: “Op die momenten van rouw voel je je echt hulpeloos, je weet niet wat je moet doen, wat je moet zeggen. Vooral in deze tijd kan niemand zich voorbereiden op dat grensverleggende verdriet, het niet in staat zijn afscheid te nemen of er te zijn als iemand overlijdt. Dat is best moeilijk.”

