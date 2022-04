Niet naar kantoor maar naar het museum met #MuseumVrij

Het is deze week Nationale Museumweek. Hoog tijd om weer eens een bezoek te brengen aan een museum. Met #MuseumVrij proberen de bedenkers van deze hashtag een museumbezoek te stimuleren… tijdens werktijd.

Een dag niet naar kantoor, maar wel naar het museum. Klinkt best fijn toch? Even geen werkoverleggen, drukke to-do lijstjes of afspraken, maar rustig rondlopen tussen de schilderijen of lezen over een interessant onderwerp. Met #MuseumVrij proberen de bedenkers van deze hashtag meer mensen naar het museum te krijgen en willen ze laten zien dat een museumbezoek heel inspirerend kan werken. En natuurlijk hopen ze dat je met meer creativiteit en rust terugkeert naar de werkvloer.

Geen ijsvrij, maar museumvrij

Maar hoe werkt het? Zie het als een soort ‘ijsvrij’, maar dan net even anders. In plaats van je schaatsen onder te binden, ga je naar een museum. Daarmee geven werknemers niet alleen hun medewerkers rust en ontspanning, ze steunen ook nog eens de culturele sector. Je kunt op de website MuseumVrij aanvragen, een museum uitzoeken en gaan genieten. Maar vergeet niet: het werkt alleen tijdens de Nationale Museumweek van 4 t/m 10 april.

Tekst Rachel Vieth Fotografie #MuseumVrij