Dit Amerikaanse koffietentje heeft een unieke missie

Het Amerikaanse koffietentje La La Land heeft een opmerkelijke missie: normalizing kindness. Ze willen, naast koffie schenken, bijdragen aan een vriendelijker wereld.

Dat je een lieflijke naam als La La Land kiest, zegt natuurlijk wel wat. Deze keten van koffietentjes in Texas en Californië wil graag een positieve impact maken op de maatschappij. Daarom bieden ze weeskinderen die 18 zijn en te oud geworden voor een jeugdzorginstelling of pleeggezin, stages van acht weken aan, om te voorkomen dat ze op straat terechtkomen.De kinderen worden ook geholpen bij het vinden van een huis, een baan en een studie, of zelfs therapie.

Bonus: op het Instagram-account van La La Land plaatsen ze “Drive-by kindness”-filmpjes. Medewerkers van het café rijden rond en roepen vanuit hun auto complimenten en lieve woorden naar nietsvermoedende voorbijgangers. De hartverwarmende reacties zeggen genoeg.

Tekst Tara Ghafor Fotografie Iuliia Bondar / Getty Images