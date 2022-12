Dit is de invloed van kruiswoordpuzzels op de hersenen

De ‘brain work-outs’, er wordt volgens The Washington Post al jaren onderzoek naar gedaan. Maar hebben deze mentale sportuurtjes echt een positief effect op het brein?

Wetenschappers proberen er al een poos achter te komen of cognitieve spelletjes echt een positief effect hebben op de geest. Uit een nieuw onderzoek blijkt nu dat het regelmatig maken van een kruiswoordpuzzel de achteruitgang van het geheugen kan vertragen, bij sommige mensen.

Het effect

Het nieuwe onderzoek, gepubliceerd in NEJM Evidence, suggereert voorzichtig dat de raadsels een positief effect hebben op de geest. De uitkomst gaat wel over senioren die milde, cognitieve stoornissen. Er is nog niet duidelijk of kruiswoordpuzzels of andere brain work-outs ook invloed hebben op het geheugen van jongere mensen.

Gamen of puzzelen

107 mensen van 55 tot 95 jaar oud werd gevraagd om vier keer per week een spel te spelen. De ene groep speelde cognitieve spelletjes op een daarvoor bedoeld, populair platform Lumosity. De anderen bogen zich telkens 30 minuten over een kruiswoordpuzzel.

Verrassend

Na dit onderzoek werden de deelnemers beoordeeld en kregen ze aan MRI-scan. De onderzoekers concludeerden dat de kruiswoordpuzzellaars beter scoorden op de cognitieve tests dan de andere groep. Hieruit blijkt dus dat de uitdagende hersenspelletjes van Lumosity niet de sterkste invloed hadden, wat de onderzoekers verbaasde. Het ging wel om mensen die al een lichte cognitieve stoornis hadden, en geen ‘gewone’ verouderingsklachten.

Mentale work-outs

Een kanttekening bij het onderzoek is dat er misschien deelnemers waren die vaker kruiswoordpuzzels maken. Het is dan ook niet 100% zeker dat deze raadsels dementie kunnen voorkomen. Wel blijkt mentaal actief blijven echt belangrijk voor de geest, alleen kunnen wetenschappers dit nog niet vertalen naar een medische behandeling.

Tekst Ruby Wijdenbosch Fotografie Ross Sneddon/Unsplash Bron The Washinton Post