Dit is het effect van muziek op je sportprestaties (+ tips)

Als je opziet tegen dat rondje hardlopen of al begint te zweten wanneer je de yogamat uitrolt, kan muziek motiverend werken. Maar wat is precies het effect van muziek op sport? En hoe laten we een goede playlist in ons voordeel werken?

Muziek en sportieve prestaties hangen met elkaar samen, blijkt uit dit artikel van HLN. Volgens sport- en bewegingspsycholoog Cedric Arijs is dat al zo sinds de oudheid. Bijvoorbeeld toen er trompettisten meereisden om soldaten aan te sporen.

Drie soorten effect

‘Muziek heeft een psychologisch effect doordat we vrolijk worden van de juiste deuntjes. En een sportieve prestatie die ons gelukkiger maakt, geeft meer energie,’ vertelt Arijs. Ook is er een fysiologisch effect. Uit research blijkt namelijk dat we vrijwel automatisch ons tempo en onze hartslag aanpassen aan het ritme van de beat, waardoor we efficiënter bewegen.

En dan is er als laatste nog een psychofysiologisch effect: muziek maakt dat we onze inspanning psychologisch minder zwaar inschatten. ‘We ervaren een activiteit als tien procent lichter wanneer die wordt gekoppeld aan een toffe playlist,’ vertelt de sport- en bewegingspsycholoog. Zo blijkt bijvoorbeeld uit een onderzoek dat een groep triatleten die muziek mocht luisteren, het langer volhield dan de groep die zonder muziek sportte.

Wel is de juiste muziekkeuze cruciaal, volgens Arijs. ‘Want het is niet de bedoeling dat je je zo gaat overgeven aan het ritme van de muziek dat die je tempo volledig gaat bepalen. Want als dat te hoog ligt, ben je je lichaam aan het negeren en dat is nooit goed.’ Het kan daarom volgens Arijs ook goed zijn om af en toe zonder afleiding te sporten, zodat je je lichaam beter leert kennen en op een andere – misschien meer ontspannen manier – je work-out doet.

4x tips voor de juiste sportplaylist

Kies nummers met het juiste tempo. Houd hierbij rekening met bijvoorbeeld je loopritme of aantal hartslagen per minuut. Er zijn ook speciale apps die de muziek aanpassen aan je loopritme, zoals, jog.fm, PaceDJ en RockMyRun. Ga voor bemoedigende lyrics. Uit wat voor tekst je motivatie kunt halen, is natuurlijk heel persoonlijk. Maar een motiverend nummer kan helpen. Roep goede associaties op. Een nummer dat je koppelt aan een belangrijke overwinning of een ander fijn moment, kan een positieve invloed hebben op je sportprestatie. (soundtracks van een goede film tellen ook) Kies iets leuks. Misschien een open deur, maar om nou naar hardcore te luisteren omdat het tempo je aanspreekt is niet per se een goed idee als je dat genre eigenlijk niet leuk vindt. Zet daarom vooral nummers die je leuk vindt in je lijst.

Tekst Ruby Wijdenbosch Fotografie Ev/Unsplash.com Bron HLN