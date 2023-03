Dit zijn de (positieve) effecten van koopschaamte

Je bent blij met je nieuwe aankoop, thuis pak je hem uit en dan volgt ongemak. Steeds meer mensen ervaren koopschaamte. Maar is dat wel iets slechts?

Je trekt de deur achter je dicht, pakt hem uit en bewondert (met schaamrood op de kaken) je nieuwe aanwinst. Eigenlijk had je die nieuwe broek/staafmixer/geurkaars niet écht nodig, maar ja… er was korting en je had wel een cadeautje verdiend.

Na vlieg- en vlees-, is er nu ook koopschaamte. En hoewel dat ongemakkelijk kan voelen, is het wel degelijk ergens goed voor, blijkt uit onderzoek.

Consuminderen

Bijna de helft van de Nederlanders ‘consumindert’ vanwege het klimaat en de natuur, blijkt uit een enquête van I&O voor Trouw. 28% van de mensen probeert te consuminderen, maar vindt het nog lastig. Wel vinden veel mensen het terecht dat vervuilende activiteiten en spullen zoals vliegreizen duurder zijn geworden.

Inflatie: het is toch ergens goed voor

Dat de prijzen stijgen, merken we allemaal in onze portemonnee. Hierdoor zijn we in ons koopgedrag minder kritisch geworden als het gaat om duurzaamheid. We letten namelijk iets minder op milieu en vervuiling bij het kopen van spullen, blijkt uit een enquête van marktonderzoeksbureau MarketResponse.

Maar het goede nieuws is wel: doordat we meer op onze uitgaven letten, kopen we ook minder spullen die we eigenlijk niet nodig hebben. Dat is én beter voor de aarde, en voorkomt weer een overbodige broek/staafmixer/geurkaars in huis. Win win.

Tekst Ruby Wijdenbosch Bron Trouw Illustratie Karen Schipper

Gepubliceerd op 15 maart 2023