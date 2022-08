Droogte in Nederland: dit kun je zelf doen

Dat het de afgelopen maanden niet veel geregend heeft is je vast niet ontgaan. De aarde kan wel wat water gebruiken. Dit kun je volgens een artikel in de Volkskrant zelf doen om de natuur te helpen én water te besparen.

En toen was daar een aantal weken geleden het bericht (dat we misschien al een beetje zagen aankomen) dat het grondwater te laag stond. We moeten dus verstandig omgaan met water. Volgens de Vewin, de vereniging van waterbedrijven in Nederland gebruiken we gemiddeld 199 liter water per persoon per dag met douchen, de wc doortrekken en wasjes draaien. Daarmee komen we natuurlijk meteen bij de eerste tip: korter douchen.

De timer zetten is altijd een fijne manier om je douchetijd in de gaten te houden, maar er zijn ook speciale waterbesparende douchekoppen te koop. Vang het regenwater van buiten op – wanneer er af en toe een bui valt – en gebruik dat binnenshuis. In België is het sinds 2005 zelfs verplicht om een regenwateropslag te hebben bij een nieuwbouwhuis. Je kunt dat ook eerst iets gemakkelijker (en goedkoper) aanpakken door een regenton te plaatsen. Sproei je tuin ’s nachts, ’s avonds of vroeg in de ochtend. Zo voorkom je dat het water meteen weer verdampt door de zon. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er weer meer water in de grond terechtkomt. Wip daarom een aantal tegels uit je tuin zodat het water makkelijker z’n gang kan gaan.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Suhyeon Choi/Unsplash.com