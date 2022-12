Dus toch; dit is het effect van praten tegen je kat

Soms kun je een kat roepen, maar kijkt hij of zij nergens van op. Zijn deze dieren echt zo onverschillig als het lijkt?

Soms lijkt het alsof katten afstandelijk zijn en vaak wordt ook gezegd dat het geen gezelschapsdieren zijn. Maar nieuw onderzoek bewijst het tegendeel: katten stellen jouw geklets wel degelijk op prijs, volgens een artikel van The New York Times.

Kieskeurig

Uit een Frans onderzoek gepubliceerd in Animal Cognition blijkt dat de katten wel degelijk reageren op ‘katgerichte spraak’: een hoog stemmetje waarmee we ook wel tegen baby’s praten. Maar de harige beestjes reageren niet zomaar op deze spraak; het maakt ook nog uit wie er praat.

De uit het onderzoek reageerden meer op de katgerichte spraak van hun baasje dan wanneer ze hem of haar ‘normaal’ hoorde praten. Wat volgens auteur van het onderzoek en kattengedragsdeskundige Charlotte de Mouzon nog verrassender was: het werkte niet als het hoge stemmetje van een vreemde kwam.

Wel gezelschap

Onderzoekers lieten de beestjes opnames horen van verschillende sprekers en daaruit bleek dat de katten (subtiel) reageerden op de opname van eigen baasje. Sommige liepen zelfs naar de onderzoekers toe en miauwden. Uit deze resultaten blijkt dat de band tussen kat en eigenaar heel belangrijk is, in tegenstelling tot de overhaaste conclusie dat het geen gezelschapsdieren zijn.

Komt je kat niet als je hem of haar roept? Het is volgens De Mouzon geen teken van afstandelijkheid. “Katten doen, in tegenstelling tot honden, niet wat je van ze verwacht. Als je net een dutje doet of druk bent en een mens roept je, zou jij dan komen?”

Tekst Ruby Wijdenbosch Fotografie Wren Meinberg/Unsplash Bron The New York Times