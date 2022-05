Duurzaam nieuws: 5 tips zodat je kleding langer meegaat

Het is zo zonde als je mooie rokje na drie keer wassen alweer faal wordt, en het is niet goed voor het milieu om steeds maar weer iets nieuws te kopen. De Volkskrant deelt vijf tips om je kleding langer mooi te houden.

We schreven al eerder dat de Europese Commissie de kledingindustrie duurzamer wil maken, zodat kleding langer meegaat en we dus minder vaak iets nieuws zullen aanschaffen. De Volkskrant geeft in een artikel nog een aantal handige tips waardoor je langer van je kleding kunt genieten.

Kies de kleding die je koopt bewust. ‘Bij twijfel niet doen’ is misschien altijd wel fijn om in je achterhoofd te houden tijdens het winkelen. Koop minder en beter, zeggen ze in het artikel. Ook handig om te bedenken: kan ik het zelf goed wassen en is het te combineren met kleding die ik al heb? Dan is het vaker een goede koop. En dan het opbergen van je kleding. Bij de een kun je een lineaal langs de stapels met shirtjes leggen, terwijl de ander alles er zo in propt. Voor je kleding is het fijn om toch een beetje orde in de chaos te scheppen. Hang alles op kleur, zodat je overzicht hebt en je alles gemakkelijk terug kunt vinden. Broeken hangen het beste aan knijphangers, jasjes en blazers aan hangers met brede schouders en blouses aan stoffen hangertjes. O ja, ook een goede tip: spijkerbroeken kun je gerust opvouwen, maar hemdjes, T-shirt en sweaters blijven mooi als je ze oprolt (wat overigens ook handig is in je koffer). Al lijkt het soms aanlokkelijk om je kleding snel in de was te gooien (want dan ruikt het weer lekker fris), het is niet goed voor je kleren (en het milieu). Hang je kleding daarom na een dag gewoon even buiten of bij het raam te luchten. Als het dan toch echt in de was moet, let goed op het wasvoorschrift van je kleding. Het is belangrijk om niet te heet te wassen. Tip: keer je kleding binnenstebuiten wanneer het de machine ingaat. En als laatste tip: kleine gaatjes kun je vaak nog gewoon maken. Nog nooit zelf gedaan? In Het Grote Naaiboek vind je een aantal tips, hoe te beginnen.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Catherine Falls Commercial/Unsplash.com