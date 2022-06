Een duurzame oplossing: neem zelf je verpakking mee naar de winkel

Zelf je verpakking meenemen naar een winkel, dat klinkt zo gek nog niet. In Alphen laten ze tijdens De week zonder afval zien hoe je verpakkingsvrij kunt winkelen.

We schreven er al eens eerder over. Steeds meer mensen nemen eigen herbruikbare verpakkingen mee, om die bergen plastic tegen te gaan. Zo bedachten Vlaamse studenten Beekery: een broodzak die je zelf meeneemt naar de bakker.

In Alphen proberen ze steeds meer bewoners te overtuigen zelf hun verpakking mee te nemen naar de winkel. Patricia Lärche bedacht daarom De zero waste tour, vertelt ze in een artikel van het AD. Tijdens een tour op zaterdag 4 juni laten verschillende gidsen zien bij welke winkels je zelf je verpakking kunt meenemen. Extra handig wanneer je je eigen pot wilt bijvullen met koffiebonen of om dat katoenen zakje eens te gebruiken voor het meenemen van thee. En dat alles is natuurlijk hartstikke duurzaam.

Maar wat gebeurt er na die week? Dan kun je zelf de deelnemende winkels herkennen aan een raamsticker met de woorden: ‘neem gerust je eigen verpakking mee’. Nu maar hopen dat Alphen een voorbeeld is voor heel veel andere plekken in Nederland.

Tekst Rachel Vieth Fotografie AsiaVision/Getty Images