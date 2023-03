Een gewoonte volhouden? Zo lukt het je wél

Starten met trainen voor die marathon of vaker mediteren? Uit onderzoek blijkt dat als je een gewoonte simpel en makkelijk houdt, je een grotere kans van slagen hebt.

Je behaalt een doel eerder als je het in kleine stappen doet. Dat weten we heus wel, en ook dat we aangepast gedrag langer volhouden als het niet te veel tijd en moeite kost. Tóch maken we het onszelf graag extra moeilijk.

Dat is niet zo gek, alleen al de quote ‘no pain, no gain’ laat zien dat we nog steeds geloven dat je alleen succes hebt als iets je moeite kost. Maar uit onderzoek blijkt het tegenovergestelde: haal je de worsteling weg, dan heb je eerder succes.

Volgens een artikel in The Washington Post kun je dat worstelen op drie manieren doen: tijd, afstand en moeite. Als iets veel tijd of moeite kost of ver weg is, dan doe je het minder snel. Door die blokkades weg te halen, bereik je je doel sneller. Zo pak je dat aan. Snel gedaan

Als je start met een nieuwe gewoonte, maak het dan haalbaar. Neem als voorbeeld de marathon. Je kunt meteen die 21 kilometer voor ogen houden óf eerst naar de vijf kilometer toewerken. Hoe kleiner de stap, hoe haalbaarder het succes. Extra leuk: je hebt ook meer te vieren. Als je erna de tien kilometer haalt, bijvoorbeeld. Wil je starten met mediteren? Twee minuten per keer is al heel wat.

Binnen handbereik

Je grijpt minder snel in de koekjestrommel als het fruit dichterbij staat. Je gaat sneller naar de sportschool als het op loopafstand is. Je mediteert eerder als je meditatiekussen zichtbaar is. Klinkt logisch, en dit onderzoek bewijst ook nog eens dat afstand echt verschil maakt.

Maak het leuk voor jezelf

“Als iets veel moeite kost en je het ook niet leuk vindt, is er een grote kans dat je ermee stopt,” zegt Katy Milkman, een hoogleraar aan de Wharton School. Dat betekent niet dat je moeilijke dingen voortaan uit de weg gaat, wel dat je nadenkt hoe je een nieuwe gewoonte leuk maakt. Bedenk een beloningssysteem voor het hardlopen, bijvoorbeeld. Of train met een vriend of in een club.

Tekst Bente van de Wouw Bron The Washington Post Illustratie Femme ter Haar