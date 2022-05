Een nieuw museum in Artis: het Groote Museum

Na een restauratie openen op 12 mei de deuren van het Groote Museum in Artis. Een bijzonder moment, want het is maar liefst 75 jaar geleden dat het museum voor het laatst open was voor bezoekers.

Terwijl je in het museum vanaf het jaar 1855 kasten vol met ‘natuur’ kon bekijken, zoals schelpen en skeletten, is de insteek in 2022 wel iets veranderd. Je kunt juist op zoek gaan naar jouw verbinding met de natuur. Wat zijn bijvoorbeeld overeenkomsten met mensen, planten en dieren? Volgens het museum zijn dat er meer dan je denkt, en ontdek je er hoe afhankelijk we eigenlijk allemaal zijn van elkaar. Op de website van het museum vertellen ze: ‘Wij maken een museum dat niet meer stelt dat de mens hier is en de natuur daar, maar dat mens en natuur samen een zijn.’

En waarom dan Groote? Met twee keer een ‘o’? In 1855 werd het oorspronkelijke Groote Museum geopend voor leden van het genootschap Natura Artis Magistra. Het leven, het museum én de spelling zagen er toen natuurlijk net wat anders uit.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Artis, Maarten van der Wal