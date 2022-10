Een project voor meer verbinding en minder eenzaamheid

Eenzaamheid komt veel voor, blijkt uit verschillende onderzoeken. Gelukkig duiken er steeds vaker initiatieven op om eenzaamheid te bestrijden, zoals het project waarover te lezen viel in dit artikel in het AD.

Wist je dat 33 procent van de jongeren in Nederland zich eenzaam voelt, waarvan 5 procent ernstig tot zeer ernstig? Dat bleek uit de gezondheidsmonitor van de GGD uit 2019, nog voor corona dus. De meesten van hen voelen zich sociaal eenzaam, het ontbreekt hen aan vriendschappen. Een wat kleiner deel is emotioneel eenzaam: zij hebben wel mensen om zich heen, maar missen een hechte, intieme band, in de vorm van een partner bijvoorbeeld.

Nu is iedereen weleens eenzaam, maar als eenzaamheid een chronisch karakter krijgt, kan het tot depressies leiden, of een laag zelfbeeld. Gelukkig zie je dat er steeds vaker actie wordt ondernomen om wat aan die eenzaamheid doen, zoals door Bint Welzijn, in Sint-Michielsgestel. Initiatiefnemer Marleen van der Kroef zag hoe er in coronatijd nog meer jongeren in de knel kwamen dan gewoonlijk, doordat ze niet naar school konden. Ze ziet ook hoe sociale media impact hebben, doordat jongeren zien hoe anderen wel op een feestje zijn, of doordat ze onzeker worden door berichten via WhatsApp.

Minder alleen met Join Us

Van der Kroef besloot zich bij het landelijke netwerk Join Us aan te sluiten en startte met bijeenkomsten in een lokaal jongerencentrum. Daar kunnen jongeren vrienden maken, samen leuke dingen doen en sporten. Dit najaar wil Bint Welzijn ook beginnen met Join Us voor oudere jongeren, tot 25 jaar.

Ook bij oudere mensen komt eenzaamheid vaak voor, die waar mogelijk wordt bestreden. In Boxtel is er bijvoorbeeld een biljartproject gestart met de toepasselijke naam Tijd voor krijt. Maar hopelijk is dat voor de jongeren van Join Us in de toekomst niet meer nodig.

Tekst Layla Zafari Fotografie Andrea Tummons/Unsplash