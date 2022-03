Eenvoudige dingen die je kunt doen om gendergelijkheid te steunen

Helaas zijn nog niet overal vrouwen en non-binaire mensen gelijk aan anderen. Dat is iets wat we graag zien veranderen, net als Kate Stanton, die een artikel schreef voor Frankie Magazine over dingen die je kunt doen om gendergelijkheid te steunen.

Seksisme, racisme en ongelijkheid komen helaas nog vaker voor dan we misschien denken. Hoog tijd om bewustzijn te creëren bij anderen en zelf een klein beetje bij te dragen aan gendergelijkheid. Dat hoeft niet meteen door de straat op te gaan met spandoeken (wat natuurlijk erg goed is), maar kan ook door deze tips.

Tips voor meer gendergelijkheid

Koop Fairtrade producten. Misschien ken je het wel, want tegenwoordig ligt de Fairtrade producten in de schappen van veel winkels. Door de producten te kopen worden verschillende organisaties ondersteund die zich inzetten voor vrouwengelijkheid.

Zie je ergens ongelijkheid of seksisme of hoor je opmerkingen die echt niet kunnen? Probeer er dan iets van te zeggen. Niet altijd even gemakkelijk, maar bewustzijn creëren bij anderen is erg belangrijk. Daarnaast is het ook fijn voor de persoon in kwestie om te weten dat ze niet alleen staan.

Probeer genderneutrale taal te gebruiken. Zet bijvoorbeeld bovenaan een mail niet ‘beste dames en heren’ maar ‘beste mensen’. En spreek tegen iemand anders over een partner, in plaats van over een vriend of vriendin. Dan voelt iedereen zich beter op gemak.

Kijk films en lees boeken van vrouwelijke of non-binaire makers.

En tot slot: zoek eens uit hoe de politieke partijen in ons land omgaan met gendergelijkheid. Wie weet is de uitkomst verrassender dan je denkt.

Meer lezen?

Tekst Rachel Vieth Fotografie William Fonteneau/Unsplash.com