Eropuit: naar de tentoonstelling Aquavit (met aquarelschilderijen) in Helmond

Aquarellen: een mooie manier om verf en water hun gang te laten gaan op het papier. Ten onrechte wordt er volgens de bedenkers van Aquavit neergekeken op de aquarel, daarom organiseren ze een tentoonstelling die geheel in het teken staat van deze schildervorm.

Terwijl jaren geleden grote kunstenaars aquarellen maakten, lijkt het nu meer iets te zijn voor amateurs. Hoog tijd om daar iets aan te veranderen dachten de bedenkers van Aquavit. In De Cacaofabriek in Helmond vind je de komende maanden honderd werken, gemaakt door twaalf verschillende kunstenaars. Bijzonder is dat het formaat van een aantal schilderijen een stuk groter is dan bij een aquarel gebruikelijk is.

Naast de expositie worden er allerlei activiteiten georganiseerd rondom het thema. Zo kun je workshops, lezingen en portfolio-besprekingen volgen of een rondleiding langs de werken volgen. De tentoonstelling is nog te zien tot 29 mei in De Cacaofabriek in Helmond.

In onderstaande video kun je een workshop van docent René de Vries over aquarel bekijken.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Kseniya Lapteva/Unsplash.com