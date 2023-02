Er is een nieuw reddingsplan voor bijen en andere bestuivers

Goed nieuws: De Europese Commissie komt met een nieuw reddingsplan om bijen en andere bestuivers te beschermen.

Eind januari presenteerde Eurocommissaris Virginijus Sinkevicius een nieuw plan voor bestuivers, bedoeld om onder andere bijen te redden van uitsterving. Zo is volgens een artikel van Trouw één op de drie bijen-, vlinder- en zweefvliegsoorten in de EU aan het verdwijnen. Dat terwijl vier op de vijf gewassen en wilde bloemen (deels) afhankelijk zijn van deze bestuivers, dus dat is een probleem.

Veilig door Europa

Wat er in het plan van Sinkevicius staat? Het aanleggen van zoemgangen, bijvoorbeeld. Dit zijn netwerken van ecologische gangen, die ervoor zorgen dat de bestuivers zich veilig door Europa kunnen verplaatsen met genoeg voedsel en onderdak.

Ook worden leefgebieden hersteld en moeten de effecten van pesticidengebruik worden verminderd. Overmatig gebruik van pesticiden is namelijk een grote oorzaak van het verdwijnen van bestuivers.

Meer lezen

Tekst Bente van de Wouw Bron Trouw Fotografie Brad Huchteman/Unsplash.com

Gepubliceerd 6 februari 2023