Festival der Liefde: een kleurrijke tentoonstelling in Schiedam

Wat een feest dat er steeds meer aandacht is voor vrouwelijke kunstenaars in musea. Zo is er nu een tentoonstelling van Lotti van der Gaag in Schiedam. Ze was nauw betrokken bij de Cobra-beweging en maakte naast beeldhouwwerken enorme kleurrijke doeken vol vreemde figuren.

Denk je aan Cobra dan denk je snel aan mannen als Karel Appel en Corneille. Maar als je het werk van Lotti van der Gaag ziet, zie je gelijk dat er een verwantschap is met de werken van de Cobra-mannen. Geen wonder, want hoewel ze niet officieel deel uitmaakte van deze groep kunstenaars, deelde ze wel een atelier met bovengenoemde heren en was er duidelijk sprake van beïnvloeding. Cobra-kenner Willemijn Stokvis bestempelt Van der Gaag dan ook wel als Cobra-kunstenaar. In het Stedelijk Museum in Schiedam kun je zelf je mening vormen: tot half januari zijn daar de kleurrijke schilderijen en tekeningen van Van der Gaag te zien tijdens de tentoonstelling Festival der liefde.

Fantasierijk en energiek

Van der Gaags schilderijen zijn fantasierijk en barsten van de energie. Figuren met dubbele hoofden, enge wezens met meerdere ogen en verschillende materialen, zoals knoopjes. Ook schilderde ze veelal dieren, droomfiguren en (oer)mensen, en die zijn fascinerend om te zien. Een groot deel van het werk uit de tentoonstelling is nog nooit eerder aan het publiek getoond.

Kortom: heb je op een grauwe herfstdag zin in wat kleur en feest in je leven, dan weet je dat je naar het Stedelijk Museum in Schiedam moet. Daar waar kleur centraal staat en je fantasie overuren draait.

Handige info

Datum tentoonstelling: 30 september 2022 t/m 15 januari 2023

Adres Stedelijk Museum Schiedam: Hoogstraat 112, 3111 HL Schiedam

Beeld Lotti van der Gaag, Zonder titel, 1972, collectie Stedelijk Museum Schiedam, schenking de heer en mevrouw G A Verweij – de Graaff ©Pictoright Amsterdam 2022