Fijn nieuws: Nederlanders googelen vaker op duurzame zoekwoorden

Goed voorteken: Nederlanders googelden afgelopen jaar veel vaker duurzame termen. Dat blijkt uit de cijfers van Google Zoeken, de tak van het internetbedrijf dat populaire zoekopdrachten in kaart brengt, volgens Trouw.

Zo werd er wel 1200(!) procent meer gezocht op ‘energie besparen in huis’, vergeleken met vorig jaar. Ook ‘zonneboiler’, ‘waterbesparende douchekop’ en ‘inductiekookplaat’ werd verrassend veel ingetikt. Logisch misschien, als je kijkt naar de gestegen energie- en gasprijzen, maar het zit er dik in dat die duurzame research tot duurzamere gewoontes leidt. Een schone zaak.

Er waren nog meer populaire zoektermen. ‘Duurzame verpakkingsmaterialen’ bijvoorbeeld, al kost het toch even moeite om dat in te tikken, zou je denken. Er werd veel naar recyclen gezocht, naar duurzame tuinen, naar de gevolgen van klimaatverandering. ‘Tweedehandswinkels’: ook geliefd, met stip gevolgd door ‘vlooienmarkt’. En, een groene term in elk opzicht, ‘avocado slecht voor het milieu’. Voor wie nu een wenkbrauw optrekt: google it.

Tekst Maaike Beekers Fotografie Nathana Rebouças/Unsplash.com