Fijn nieuws: voor het eerst een zwarte vrouw als opperrechter in de Verenigde Staten

Wij zijn er voor: meer vrouwen die hogere functies krijgen. In de Verenigde Staten gebeurde er onlangs iets vooruitstrevends, daar werd voor het eerst een zwarte vrouw tot opperrechter verkozen.

Terwijl het misschien wel normaal zou moeten voelen in 2022, is het (helaas) nog verrassend nieuws, een vrouw van kleur die wordt gekozen als opperrechter. Maar desalniettemin is het natuurlijk een teken van vooruitgang én erg goed nieuws.

Ketanji Brown Jackson is de vrouw om wie het gaat. Ze werd verkozen door president Biden door haar inzet voor arme mensen die zich geen jurist kunnen veroorloven. Ze kent, volgens hem, ‘de gewone man’. Haar benoeming wordt in een artikel van het Parool een mijlpaal in de geschiedenis van Amerika genoemd en volgens Burgerrechtenbeweging NAACP heeft ze het ‘glazen plafond gesloopt’.

Wij kunnen niets anders dan ons daarbij aansluiten. Op naar nog meer vrouwen aan de top.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Priscilla Du Preez/Unsplash.com