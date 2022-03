Gelukkiger worden door de te tuinieren: zo werkt dat

De lente is officieel begonnen en dat betekent dat we onze tuin weer in kunnen. En wat blijkt uit dit artikel van Het laatste nieuws? Van tuinieren kun je ook nog eens gelukkiger worden.

Flow’s Rachel: “Ik hou van het buiten zijn. Toen ik klein was hielp ik mijn ouders al met het poten van de violen, het maaien van het gras en harken van de bladeren. Als ik er nu aan terugdenk krijg ik er een rustig en gelukkig gevoel van. Het ‘tuinseizoen’ staat weer voor de deur. Vorig jaar begon ik een eigen pluktuin en dit jaar heb ik de knollen al in huis voor een border vol met dahlia’s. Ik kijk ernaar uit om weer aan de slag te gaan en even mijn gedachten te verzetten.”

Werken met je handen in de aarde, het gras maaien of bloemzaden poten in kleurrijke potten. Tuinieren kan een fijne bezigheid zijn. Eline van Lancker schreef het boek Het Groene Geluk, waarin ze vertelt dat de tuinieren zelfs mindfull kan werken. Hoveniers behoren zelfs tot een van de gelukkigste en langlevende mensen van de wereld, doordat ze veel tijd doorbrengen in de buitenlucht. En wat verrassend is om te lezen, dat de bodem ook veel goeds doet voor je. Het inademen van een bacterie in de aarde, kan zorgen voor het aanmaken van het gelukshormoon serotonine.

Levenslessen uit de tuin

In het artikel vertelt Biodynamisch boerin en wildplukster Jana Milbou dat het bezig zijn in de tuin haar heeft geleerd om de schoonheid van geduld te omarmen en leren los te laten. Tomaten zijn immers niet in één dag rijp en wortels schieten in een week de grond uit. Is er droogte? Dan valt je oogst misschien af en toe tegen. Jana: “Het is een goede levensles: we kunnen niet altijd vrucht geven, en dat is helemaal oké: je moet eerst verschillende stadia doorlopen.”

Zorgen voor de planten

Wat opvallend is, is dat tuinieren zelfs wordt ‘voorgeschreven’ aan mensen die kampen met depressie, angsten of eenzaamheid. Op dit moment wordt dat vooral in het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië gedaan. Eline van Lancker vertelt dat volgens artsen de zorgrol die mensen op zich nemen voor het verzorgen van de tuin en de planten minder lastig kan zijn dan met een mens. Daarnaast kan het zelfvertrouwen geven, doordat groeiende planten kunnen laten zien dat ze tot iets in staat zijn.

